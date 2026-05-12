IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 130

Джо Джонас ще прекара лятото на лодка в Европа

И на турне с братята си

12.05.2026 | 21:54 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Джо Джонас планира да прекара лятото на лодка в Европа. 36-годишният певец проговори за плановете си за следващите месеци.

Той ще раздели времето си между турне с The Jonas Brothers, прекарване на време с децата си и релаксиране в Европа.

"Имам много планове с братята си. Ние ще правим турне. Ние имаме няколко концерта, които предстоят. И ще бъде смесица от това да си взема известно лично време - да бъда бъща, да правя това нещо, което обичам", посочи звездата пред "People".

Свързани статии

Джо сподели още, че обича да пътува, когато не работи и се надява да се наслади на гледки в Европа през това лято.

 "Опитвам се да се кача на лодка... Опитвам се да се намеря в Европа... Искам да пътувам и обичам да пътувам, дори когато не работя. Така че - ще опитам да отида в Европа или някакви забавни неща като това, и да влизам във водата, колкото се може повече", посочи изпълнителят.

Още за Джо четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

звезди Джо Джонас лято лодка турне
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem