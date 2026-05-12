Джо Джонас ще прекара лятото на лодка в Европа

Джо Джонас планира да прекара лятото на лодка в Европа. 36-годишният певец проговори за плановете си за следващите месеци.

Той ще раздели времето си между турне с The Jonas Brothers, прекарване на време с децата си и релаксиране в Европа.

"Имам много планове с братята си. Ние ще правим турне. Ние имаме няколко концерта, които предстоят. И ще бъде смесица от това да си взема известно лично време - да бъда бъща, да правя това нещо, което обичам", посочи звездата пред "People".

Джо сподели още, че обича да пътува, когато не работи и се надява да се наслади на гледки в Европа през това лято.

"Опитвам се да се кача на лодка... Опитвам се да се намеря в Европа... Искам да пътувам и обичам да пътувам, дори когато не работя. Така че - ще опитам да отида в Европа или някакви забавни неща като това, и да влизам във водата, колкото се може повече", посочи изпълнителят.

