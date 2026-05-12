Мощна слънчева буря може да удари Земята тази вечер: Какво казват експертите

Мощно слънчево изригване с магнитуд M 5.7 се случи на 10 май и предизвика впечатляващо изхвърляне на коронална маса (CME), което може да удари магнитния щит на Земята тази вечер. Според Space.com и Agerpres, явлението може да причини геомагнитни бури, прекъсване на радиокомуникациите и поява на полярни сияния във високи географски ширини.

Слънчевото изригване достигна своя връх в 13:39 GMT и се случи в района на слънчевите петна AR4436. Експертите предупреждават, че с нарастването на видимостта на този активен регион през следващите дни се увеличават и шансовете за евентуални големи изригвания или изхвърляния на коронална маса, насочени към Земята.

Според Центъра за прогнозиране на космическото време на NOAA и Метеорологичната служба на Обединеното кралство, по-голямата част от изхвърления слънчев материал изглежда се движи на изток от Земята. Част от плазмения облак обаче може да премине покрай нашата планета около 13 май. Ако това се случи, явлението може да предизвика незначителни геомагнитни бурни условия от категория G1, които биха могли да засилят появата на северното сияние в северната част на Съединените щати и Обединеното кралство.

Слънчевите изригвания се класифицират по скала от категории A, B, C, M и X, като категория X е най-мощната

Всяко ниво представлява десетократно увеличение на произведената енергия.

Събитието от 10 май е имало интензитет от M 5.7, считан за достатъчно мощен, за да наруши радиокомуникациите на Земята. Според NOAA, изригването вече е причинило радио затъмнение над Атлантическия океан. Такива смущения възникват, когато интензивно рентгеново и ултравиолетово лъчение йонизира горните слоеве на земната атмосфера и пречи на високочестотните радиосигнали, използвани от авиатори, моряци и радиолюбители.

Експертите сравняват настоящия епизод с екстремната геомагнитна буря, която се случи през май 2024 г., считана за най-силната от повече от две десетилетия. По това време северните сияния са били наблюдавани далеч отвъд обичайните им райони, включително в Южна Флорида и Мексико.

Изследователите обаче не очакват настоящото изхвърляне на коронална маса да предизвика ефекти, подобни на тези през 2024 г., въпреки че предупреждават, че по-късно тази седмица са възможни малки геомагнитни бури. Центърът за прогнозиране на космическото време на NOAA и Метеорологичната служба на Обединеното кралство предупреждават, че Слънцето може да навлезе в период на интензивна активност. Двете агенции казват, че има възможност за допълнителни изригвания от клас M и дори X през следващите дни, тъй като активните региони AR4436 и AR4432 продължават да се развиват.