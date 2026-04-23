Еминем празнува 18 г. трезвеност, спомня си за свръхдозата

Той стига до случайна свръхдоза с метадон през декември 2007 година

23.04.2026 | 12:53 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Еминем отбеляза 18 години трезвеност, като отпразнува постижението със снимка на монета, посветена на важния етап.

53-годишният рапър сподели новината в Instagram в понеделник и веднага получи поздравления от свои приятели от музикалната индустрия, сред които Questlove, Big Sean и много свои фенове.

"Поздравления, човече! Между другото - страхотна тениска", написа рапърът и DJ - D-Nice, тъй като Еминем беше облечен с тениска на продуцента с надпис "To tha Rescue".

Еминем, роден като Маршал Матърс, от години говори открито за трезвеността си, до която стига след случайна свръхдоза с метадон през декември 2007 година. Това идва след години на зависимост, която, по негови думи, "започнала да се превръща в проблем" в началото на 2000-те, когато снимал "Осмата миля" ("8 Mile").

"Взимах толкова много хапчета, че вече дори не ги пиех, за да се надрусам. Пиех ги, за да се чувствам нормално. Не че не се надрусвах. Просто трябваше да взимам абсурдно количество. Искам да кажа, че на ден можех да погълна между 40 и 60 валиума. А викодин... може би 20, 30? Не знам. Взимах адски много боклуци", казва той пред Rolling Stone през 2011 година.

Зависимостта му се задълбочава още повече след смъртта на близкия му приятел Пруф през 2006 година, а през 2008-а за него идва моментът на отрезвяване и решението да се изчисти. Еминем започва да се среща всяка седмица с консултант по рехабилитация и да тича по няколко мили на ден.

"Знаех, че трябва да променя живота си. Или ще потърся помощ, или ще умра", казва носителят на "Грами".

