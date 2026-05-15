Дори Сатаната не може да спаси Владимир Путин

Кремъл е изпълнен с безпогрешен мирис на разпад. Почти може да се чуе скърцането на пода под краката на Владимир Путин, докато той се прехвърля от една внимателно хореографирана изява към друга, опитвайки се да излъчва сила, докато основите на режима му тихо ерозират под него.

Последната фанфара около очевидно успешното изпитание на РС-28 Сармат, по-мелодраматично наречена "Сатана II“, е класическа кремълска хвалба. Путин твърди, че тази уж непобедима ракета може да порази цели на 21 750 мили разстояние и да избегне всяка западна система за противоракетна отбрана. Подобни изявления са предназначени не толкова да ужасят НАТО, колкото да уверят все по-скептичната руска вътрешна публика, че техният лидер все още притежава стратегическо господство. Реалността е доста по-малко впечатляваща.

Програмата "Сармат“ е измъчвана от забавяния, неуспешни тестове и технически затруднения. Съобщава се, че един скорошен тест е завършил с катастрофален провал секунди след изстрелването, което едва ли е отличителен белег на неудържимо оръжие на Страшния съд.

И макар че "Сармат“ вероятно е способен, когато работи, на "частични орбитални“ траектории – при които ракетата навлиза в ниска орбита, а не във висока балистична дъга, което затруднява прехващането ѝ и позволява достигането до всяка точка на Земята, идваща от всяка посока – той е с течно гориво, което означава, че отнема много време, за да се подготви за изстрелване, и че трябва да бъде изстрелян от известен, фиксиран силоз.

Това не са добри неща, когато врагът ви има глобална способност за прецизни удари, както правят няколко западни държави, пише The Telegraph.

"Сармат“ вероятно може да носи и хиперзвуковия ракетен комплекс "Авангард“, както се твърди. "Авангард“ е едно от шестте претендирани "супер оръжия“ на Путин, всички от които, според него, са невъзможни за защита. Трябва обаче да се отбележи, че се оказа, че американските прехващачи "Пейтриът“ в украински ръце са напълно способни да спрат поне две от тях – предполагаемите хиперзвукови оръжия "Кинжал“ и "Циркон“.

Струва си да се отбележи също, че САЩ разполагат с други и дори по-мощни прехващачи, като например по-късните класове "Стандартни ракети“: SM-3 може да сваля цели извън атмосферата, а SM-6 се смята за способна да спира хиперзвукови ракети. Ако Путин е толкова прав за "Авангард“, колкото беше и за "Кинжал“ и "Циркон“, това не е чак толкова страшно.

Всъщност голяма част от стратегическия военен капацитет на Русия днес изглежда странно остарял в сравнение с изключителните иновации, идващи от Украйна, Съединените щати и дори Китай. Докато украинските инженери са пионери в областта на войната с дронове в реално време на бойното поле, Русия изглежда все по-зависима от рециклирани технологии от съветската епоха - например, "Кинжал“ не е нищо повече от въздушно изстрелвана версия на "Искандер“ от 80-те години на миналия век – и помпозна реторика.

Безсилен ли е Путин?

Всъщност, многократните препратки на Путин към ядрените оръжия започват да звучат по-малко като убедително възпиране и по-скоро като отчаяно дрънкане на все по-ръждясала и крехка сабя. Човек си спомня по-малко за модерна военна суперсила и повече за генерал Мелчет от "Черната змия“, като целият шум, мустаци и театрално възмущение маскират стратегическа некомпетентност.

В началото на войната Путин безкрайно се хвалеше с уж неудържимата военна технология на Русия. И все пак, след повече от четири години конфликт, голяма част от Черноморския флот сега лежи разбит в базите и местата за закотвяне благодарение на изобретателни и евтини украински атаки. Руските сили на брега претърпяха потресаващи загуби в хора, броня и престиж за невпечатляващи териториални придобивки. Междувременно технологичният динамизъм изглежда е в преобладаваща полза за Киев и неговите западни поддръжници.

Точно затова настоящата ядрена реторика заслужава внимателно внимание. Когато авторитарните лидери започнат да губят конвенционален авторитет, те често търсят убежище в ескалация. Тревожно е, че някои руски коментатори сега открито обсъждат потенциалното използване на тактическо ядрено оръжие в Украйна, сякаш подобен акт би могъл по някакъв начин да "нулира“ конфликта в полза на Москва.

Това е дълбоко погрешно мислене: тактическите ядрени оръжия биха имали много по-малък ефект на бойното поле, отколкото обикновено се предполага. Тактическите ядрени оръжия в килотонен диапазон не биха доставили по-голяма разрушителна мощ от тази, която конвенционалната артилерия вече доставя всяка седмица – понякога всеки ден.

Срещу разпръснати, окопани украински войски (за разлика от градските райони, претъпкани с цивилни) ще са необходими ужасно много ядрени оръжия, за да се постигне сериозна разлика. Ако приемем, че използването на въздушни взривове ще причини максимално разрушение и ще остави бойното поле проходимо за руснаците, радиологичните последици биха били минимални. Хирошима и Нагасаки бяха ударени от въздушни взривове с тактически обсег, останаха населени и днес са процъфтяващи градове.

След това, повечето сериозни военни експерти, които са изучавали професионално ядреното възпиране, разбират една фундаментална истина: след като се използва ядрено оръжие, ситуацията се променя дълбоко. Идеята, че човек може да "пусне малка ядрена бомба“ и спретнато да ограничи последствията, е фантазия. Всеки ядрен удар от Русия, тактически или друг, би променил фундаментално глобалната сигурност за една нощ и почти сигурно би провокирал опустошително отмъщение.

САЩ обещаха това през 2022 г. по време на един от предишните изблици на самохвалство на Путин. И САЩ няма да е необходимо да използват ядрени оръжия: те биха могли да нанесат смазващо военно поражение на руските полеви сили, използвайки само конвенционални оръжия и без нито един американски ботуш да докосне украинска земя или нито един американски пилот да влезе в руско въздушно пространство. Това е доказано срещу въоръжените с Русия армии на Ирак и Либия, както и срещу въоръжените с Русия противовъздушни отбранителни системи на Венецуела и Иран.

Неудобен край

Путин може би разбира това. Но притиснатите в ъгъла автократи не винаги се държат рационално. Нараства усещането, че самият руски президент осъзнава, че войната в Украйна наближава дълбоко неудобен край, не само за Русия, но може би и за него лично.

Неговите все по-неистови демонстрации на военна самоизтъкване, ядрени заплахи и хореографиран патриотизъм, да не говорим за неотдавнашните, продължаващи репресии срещу използването на интернет в Русия, което не е контролирано от държавата – предполагат не увереност, а страх. Страх от провал, страх от унижение и може би най-опасният от всички – страх от незначителност.

Историята ни учи, че залязващите диктатори често са най-опасни именно когато изглеждат най-слаби. Владимир Путин днес изглежда по-малко като уверен лидер от военно време и по-скоро като човек, отчаяно опитващ се да убеди света, а може би и себе си, че все още държи някакви карти в ръцете си.