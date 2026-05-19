Трикове, с които да почистите мазните петна от мебелите

Мазните петна по тапицираните мебели са сред най-коварните замърсявания в дома. Независимо дали става въпрос за паднала хапка пица по време на семейна филмова вечер, капка мазнина от пържени картофи или следа от лосион за ръце, мазнината прониква бързо и привлича допълнително прах и мръсотия, ако не се третира правилно. За щастие, съществуват няколко лесни и евтини начина да се справите с нея, без да увредите деликатните тъкани. Кои са те?

Силата на абсорбцията – сода бикарбонат и царевично нишесте

Това е абсолютно задължителна първа стъпка, особено ако петното е прясно. Царевичното нишесте и содата бикарбонат са натурални абсорбенти, които действат като магнит за мазнината, изтегляйки я от дълбочината на влакната към повърхността. Веднага след зацапването, попийте леко излишната течна мазнина със суха хартиена салфетка, без да търкате.

След това поръсете обилно петното с царевично нишесте или сода бикарбонат. Оставете праха да подейства минимум 15-20 минути, а при по-стари и упорити замърсявания – дори час-два. Ще забележите как прахът започва да се слепва, абсорбирайки мазнината. Накрая почистете с прахосмукачка с приставка за мека мебел. Ако следата е все още видима, повторете процеса, преди да преминете към мокро почистване.

Магията на течността за съдове и оцета

Класически дует, който разгражда мазнините на молекулярно ниво. Течността за миене на съдове е формулирана специално да се бори с мазнина и масла, което я прави перфектна и за дамаски. В купа смесете чаша топла вода, една супена лъжица препарат за съдове и две супени лъжици бял оцет. Разбийте леко, докато се образува пяна. С чиста микрофибърна кърпа или мека гъба нанесете само пяната върху петното, като внимавате да не накисвате тапицерията обилно с течност.

Работете от периферията на петното към центъра, за да не разширявате замърсяването. След това изплакнете с друга кърпа, натопена само в чиста, хладка вода, и подсушете веднага със суха кърпа. Оцетът не само обезмаслява, но и неутрализира миризмите, оставяйки свежест.

