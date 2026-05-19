Една от основателките на "Евровизия" може да не участва на конкурса в България

"Евровизия" 2026 се проведе на фона на засилващи се спорове относно участието на Израел, като Испания и Ирландия бяха сред страните, които бойкотираха изцяло събитието. Сега изглежда, че конкурсът през 2027 г. ще бъде измъчван от същата криза, тъй като белгийската телевизионна компания посочи, че не планира да изпрати изпълнител в България, въпреки че е сред седемте страни, участвали в първата "Евровизия" през 1956 г.

Фламандската телевизионна компания VRT заяви, че е малко вероятно да включи песен в надпреварата, освен ако не бъдат предприети директни действия относно предполагаемото лошо управление на конкурса от страна на Европейския съюз за радио и телевизия, който е асоциацията на обществените радио и телевизионни оператори, организиращи екстравагантното събитие.

"Днес шансовете VRT да изпрати изпълнител догодина са малки", заяви Ясмин ван дер Боргт, говорител на VRT. "Очакваме EBU да направи ясно изявление срещу войната и насилието и за зачитане на правата на човека. Следователно, ние искаме ясна рамка за участие, открит дебат и пряко гласуване сред членовете на EBU. Досега не сме получили достатъчен отговор на това."

Държавите, които участваха в първата Евровизия през 1956 г. бяха:

Белгия

Франция

Западна Германия

Италия

Люксембург

Нидерландия

Швейцария

Първото състезание се проведе в Лугано, Швейцария, на 24 май 1956 г. и беше спечелено от Швейцария с песента Refrain на Лис Асия.

"Дори по време на полуфиналите тази седмица не получихме сигнал, че EBU чува нашите опасения. Естествено, искаме да обсъдим това с други телевизионни оператори. Но ако позицията на EBU не се промени, шансовете VRT да изпрати артист следващата година са малки", допълни говорителят.

Ван дер Броут продължи, като каза, че VRT иска "обективна рамка, каквато имат други международни организации: какви са условията за участие на една държава и какви не са? В момента това липсва."

EBU е подложен на критики през последните години заради присъствието на Израел в конкурса на фона на бруталните му военни действия в Палестина, които доведоха до смъртта на над 70 000 палестинци и разрушиха голяма част от инфраструктурата в Газа. Това се случва, след като Русия беше забележително изгонена от конкурса през 2022 г., след като нахлу в Украйна, която спечели Евровизия същата година. Оттогава на Русия е забранено да се върне на сцената на Евровизия, създавайки прецедент, от който EBU сега посочи, че може да се откаже.

Натискът върху EBU се засили преди тазгодишното шоу, когато разследване на New York Times установи, че израелското правителство е финансирало частично кампания за гласуване, призовавайки диаспората да подкрепи песента на Израел в публичното гласуване и показвайки как да гласува до 20 пъти.

На други места, публикации в социалните медии в акаунти на израелско правителство - включително този на премиера Бенямин Нетаняху - насърчаваха хората да гласуват многократно.

През 2025 и 2026 г. Израел беше избутан близо до върха на класацията, въпреки че песните им получиха по-слаб прием от журитата.

EBU одобри нови правила преди тазгодишния песенен конкурс, които ограничиха лимита за публичен вот до 10, вместо до 20, и обезкуражиха "непропорционалните промоционални кампании", провеждани от трети страни, включително правителства.

Въпреки това, те бяха принудени да издадат официално предупреждение на израелския телевизионен оператор на Евровизия само дни преди началото на конкурса във Виена.