Атаките на Украйна над Русия: Московчани са изправени пред нова реалност

Руско-украинската война навлиза в нова фаза, белязана - за първи път от началото на военните действия през 2022 г. - от паритет между двата лагера в надпревара с атаки на далечни разстояния, в която преди няколко месеца Русия очевидно доминираше, отбелязва информационната агенция EFE в анализ по темата.

Седмица след кратката пауза, която президентът на САЩ Доналд Тръмп гарантира на Кремъл, за да може да отпразнува парада за Деня на победата над нацистка Германия без украински атаки, Киев започна безпрецедентна вълна от удари с дронове срещу руската столица през уикенда, като атакува, наред с други енергийни инфраструктури, рафинерия, управлявана от "Газпром", и фабрика за полупроводници.

Украински дронове удариха и жилищни райони в неделя, причинявайки три смъртни случая, по-малко от 72 часа след масивна руска атака срещу Киев, при която загинаха 24 цивилни в жилищен блок в украинската столица. В обръщението си към нацията след атаката през уикенда украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че украинските дронове са успели ефективно да проникнат в мястото с "най-голямата концентрация на руски противовъздушни системи" на цялата вражеска територия, визирайки Москва.

"Те защитават предимно района около своя център на сила. Но украинските средства за далечно действие могат да ги преодолеят", заяви Зеленски, описвайки нова реалност, която излага жителите на руската столица на ситуация на риск и уязвимост, подобна на тази, която жителите на Киев преживяват от началото на войната.

Освен мощното символично послание, предадено от украинските операции през уикенда, атаките с далечно действие от силите на Киев имат и осезаеми последици за руската икономика, които Зеленски представи в последните часове, въз основа на данни, предоставени от неговите външни разузнавателни служби.

Руска компания, чието име не беше разкрито, беше принудена да затвори около 400 петролни инсталации поради щети, причинени от украинските атаки, което доведе до намаляване на общия капацитет за рафиниране на суров петрол в Русия с "поне 10%" за "няколко месеца" тази година.

Зеленски каза още, че е имало обрат на ситуацията на фронта, което е довело до "по-активни операции" от страна на Украйна, отколкото от страна на Русия в неделя.

Русия продължава атаките с далечен обсег

Русия обаче продължава да извършва масирани атаки с дронове и ракети срещу цели дълбоко в украинската територия, които украинските противовъздушни сили не могат да прихванат напълно. В ранните часове на понеделник руските сили изстреляха над 500 дрона с голям обсег и 22 ракети в Украйна, от които украинските отбранителни сили успяха да свалят само четири ракети.

14 балистични ракети, използвани от руските военни при атаката, пробиха украинската противовъздушна отбрана и поразиха предвидените цели.

Ефективността на украинската противовъздушна отбрана в понеделник сутринта контрастира рязко с представянето, което показаха в четвъртък вечерта, когато отговориха на масивна комбинирана руска атака. От 18-те балистични ракети, изстреляни от Русия онази нощ, украинските оператори на противовъздушна отбрана успяха да свалят 12.

Зеленски повтаря всяка седмица, че Украйна се нуждае от нови доставки на противобалистични ракети PAC-3 за системите Patriot, за да може устойчиво да се защити от руски балистични ракети.

За да намали зависимостта от САЩ, които след идването на Доналд Тръмп в Белия дом показват нежелание да продължат да гарантират отбраната на Европа, Зеленски, заедно с партньорите си на континента, насърчава инициатива, насочена към насърчаване на европейските страни да произвеждат свои собствени противобалистични ракети възможно най-бързо.

Благодарение на западната помощ, както и на собствените си изследвания и производство, Украйна успя постепенно да намали почти всички разлики в оборудването и технологиите, които я разделяха от Русия, като дори надмина противника си в определени области. По отношение на прихващането на руски балистични ракети, Украйна остава уязвима, отбелязва EFE.