ПП: Дори Борисов и Пеевски не са се опитвали да ограничат по такъв начин опозицията

Дори Борисов и Пеевски не са се опитвали да ограничат по такъв начин правата на опозицията, заявиха от "Продължаваме промяната" (ПП) на брифинг във връзка с предложените от "Прогресивна България" (ПБ) промени в Правилника за дейността и работата на Народното събрание.

В първия ден на това Народно събрание Антон Кутев каза, че ще възстанови парламентаризма, както ПБ го разбира. Снощи с предложенията на ПБ разбрахме за какво става дума.

Първо се премахва възможността опозицията да получи достъп до информацията от държавните органи, министерства, агенции и местната власт.

Второ – премахва се задължението на министрите и други длъжностни лица да се отчитат пред Народното събрание.

И трето – премахва се възможността опозицията да вкарва свои точки в дневния ред, заяви председателят на парламентарната група на ПП Николай Денков.

Сигурен съм, че някой е посъветвал колегите от ПБ да направят тези грешни предложения и им предлагам да седнем заедно и да обсъдим това, което е разумно, защото Народното събрание има нужда както от управляващи, така и от опозиция, коментира Денков.

Народното събрание е загубило втората си най-важна функция, освен законодателството – това е възможността да контролира правителството. Няма как да сме съгласни с това. Използва се злоупотреба с правилата, това правеше и "Има такъв народ", за да се блокират базови права, посочи той.

Да забраниш възможността народен представител да получава достъп до документи не работи за едно мнозинство. Народните представители и гражданите няма да знаят по какъв дневен ред работи парламентът, каза Стою Стоев от ПП.

За бюджета и планираните мерки

По отношение на състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година, които финансовият министър Гълъб Донев представи вчера, Николай Денков каза, че докато не видят конкретните текстове, би било грешка да коментират общите намерения.

С "Демократична България" имаме съгласувани действия по всички важни политически въпроси. Дали ще го има написано в документ, не е толкова важно, колкото да имаме доверие. Вече имаме общ кандидат за район "Средец", коментира още Николай Денков.