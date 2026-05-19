BGONAIR Live Новини Днес | 54

В Испания разследват бивш премиер за корупция

Сапатеро е обвинен в пране на пари, търговия с влияние и документна измама

19.05.2026 | 12:36 ч. Обновена: 19.05.2026 | 12:47 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Бившият испански премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро е обвинен в пране на пари. Разследването е свързано с държавната помощ от 53 милиона евро, отпусната през 2021 година за спасяването на авиокомпанията Plus Ultra.

Сапатеро е обвинен в пране на пари, търговия с влияние и документна измама, предаде кореспондентът на БНР.

Според разследващите бившият премиер и лидер на Социалистическата партия в Испания е използвал влиянието си, за да посредничи пред правителството за отпускането на финансовата помощ за авиокомпанията, срещу което е получавал незаконни комисионни.

Твърди се, че той е прекарвал тези средства през мрежа от подставени лица и фиктивни търговски дружества.

От друга страна съдебните органи и прокуратурата в Испания разследват дали отпуснатите 53 милиона евро са били използвани за пране на пари.

Според разследващите авиокомпанията е превела суми към свързани дружества, които са част от престъпна мрежа, замесена в незаконни операции с венецуелско злато и отклоняване на средства от държавни програми за храни.

Испанската полиция е започнала обиски в офиса на Сапатеро и още три компании, свързани с негови партньори.

Бившият премиер е призован да се яви в съда на 2 юни, за да даде показания по повдигнатите срещу него обвинения.

разследване корупция Хосе Луис Родригес Сапатеро Испания
