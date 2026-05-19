Драганов предлага Слънчака за Евровизия: Има 400 000 легла, нужна е зала с 10 000 места

Победата на Дара и "Бангаранга" на "Евровизия" направи голяма реклама за страната ни. Догодина ние ще бъдем и домакин на големия музикален форум.

"Дара направи най-голямата реклама за всички времена.

От 1969 година съм в туризма и такова чудо не съм виждал, включително през 1994, когато станахме четвърти на Световното по футбол. След това имахме периоди, в които имахме много големи инвестиции по отношение на туризма - около 15 млн. лв. За времето си това бяха много пари - 3 пъти повече. Виждал съм табла в метрото в Лондон с българската роза, защото тя е символ на България от 1897 година", каза директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов в студиото на "България сутрин".

"Дара влезе с гръм и трясък в домовете на милиони хора. Не е нужно да си експерт в туризма, за да кажеш, че това е реклама и ще дойдат повече хора. На ден на летище "Васил Левски" може да мина около 25 000 преминавания. В търсачката имаме 18 000 легла, които НСИ ги брои 4 000, а пък в системата са 24 000. Може би най-накрая ще си преброим местата за настаняване и да разберем какво имаме", допълни Драганов в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му България е много силна държава, но българите са с много смачкано самочувствие.

"Все се жалваме, но ние си живеем много добре и не можем да го разберем това. Като най-бедни, живеем много добре. "Евровизия" е събитие, което може да се случи навсякъде в България, но е въпрос на политическо решение. Нека да видим София - тук имаме залата, имаме метро, имаме хотели. Баку построи зала за 9 месеца. Ако аз съм стратег, ще кажа Слънчев бряг - необходима е зала с 10 000 места, защото там има 400 000 легла. Трябва да се развие икономиката", поясни гостът.

Драганов подчерта, че летището във Варна може да приема до 140 самолета на ден.

"Варна също изяви желание - това е прекрасен град. Варна има всичко, Дара е родена там. Ако аз, като стратег, направя това, това означава да превърна Варна в целогодишен културен център. На Варна най-много ѝ пречи морето, ако го нямаше - тя щеше да е като Будапеща, същото се отнася и за Бургас. Ако някой ме потърси, ще помогна. Сега ще наблюдаваме българския туристически гений как ще изиграе тази карта", категоричен бе той.

"Ако се вземе политическо решение цялото това шоу да бъде в долната част на Рудник "Трояново - 3", което е амфитеатрален, там може да се изгради зала, ще имаме огромно шоу. Това е решение дали искаш да съживиш отделна част от страната, дали искаш да ѝ дадеш икономически тласък. София с нейните дадености, единственото, което трябва да се направи, е да се намерят организатори. Всичко това е лесно - лесно е да намерят инвеститори, най-скъпото нещо е идеята, а когато я имаш, винаги ще намериш хората. Светът в момента е пълен с пари, така ще покажеш, че може да мислиш и може да работиш", добави Румен Драганов.

Той отправи и призив към хотелиерите.

"Нека не си мислят всички хотелиери, ресторантьори, че всичко им е в кърпа вързано. Който е завършил аритметиката във втори клас, ще може да смята и да направи да пари. Но ако не може да смята - трудно ще е. Ако в момента сте туроператор, най-доброто, което може да се направи, е още сега да се направи резервация за X стаи. Когато имаме шанс да направим пари, трябва да бъдем много внимателни с лакомията си. Сега трябва да се мисли спокойно", каза още директорът.