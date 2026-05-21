Empire of the Sun идват в София с Roi Turbo

Австралийските визионери Empire of the Sun се завръщат в Европа и Обединеното кралство с мащабното си турне Ask That God, а за първи път в кариерата си ще включат и България в маршрута си. По покана на Fest Team дуото ще излезе на сцената на Vidas Art Arena в София на 13 юни – вечер, която ще бъде едновременно концерт, визуален спектакъл и пълно потапяне в света на една от най-разпознаваемите електро-поп формации на XXI век.

Към Empire of the Sun в София ще се присъединят и специалните гости Roi Turbo – бързо набиращият скорост електронен проект на братята Benjamin и Conor McCarthy. Родени в Кейптаун, а днес базирани в Лондон, двамата създават музика, която смесва пулса на диско и фънк от 70-те и 80-те с модерна клубна енергия, аналогови синтове и психеделична денс естетика. След като започват да работят заедно по време на локдауна през 2020 г., Roi Turbo постепенно изграждат собствен свят от танцувални ритми, ретро текстури и еуфорични мелодии.

Първите им сингли Blu Ghost, Hyper League и Neckbrace бързо привличат вниманието на международната електронна сцена, а дебютното EP Volcano Cigarette Shop затвърждава усещането за артист с ясно разпознаваем почерк. През 2025 г. дуото издаде второто си EP Bazooka – колекция от пет песни, вдъхновени както от африканския bubblegum disco звук, така и от европейската клубна култура.

Изборът им като специален гост на Empire of the Sun не е случаен – и двете формации споделят любовта към кинематографичния електронен звук, танцувалната екзалтация и изграждането на цялостна визуална вселена около музиката си. За публиката в София това означава вечер, в която футуристичният поп театър на Empire of the Sun ще срещне пулсиращия ретро-футуризъм на Roi Turbo.

Концертите на Empire of the Sun са известни със своята театралност, огромни сценични конструкции, хореография, костюми и сюрреалистични визуализации, които превръщат всяко шоу в отделна фантастична реалност. Турнето “Ask That God” вече разпродаде ключови дати в Северна Америка и Европа, включително емблематични локации като Red Rocks Amphitheatre и Old Royal Naval College в Лондон, а феновете определят преживяването като "нещо между рейв, научнофантастичен филм и сън".

На 13 юни в София публиката ще чуе както вечните класики на Empire of the Sun, така и новите композиции от Ask That God, в шоу, което обещава да бъде едно от най-визуално впечатляващите музикални събития на лятото.