САЩ търсят спешно собствен обогатен уран заради забраната на руския внос

Администрацията на Тръмп ускорява мерките за стимулиране на местното производство на обогатен уран, за да противодейства на пълната забрана на руския внос, която ще влезе в сила през 2028 г. През 2024 г. президентът Джо Байдън подписа закона H.R.1042: Закон за забрана на вноса на руски уран. Вследствие на това вносът на необлъчен нискообогатен уран и естествен уран, произведен в Руската федерация или от руско юридическо лице, е незаконен, освен ако министърът на енергетиката не предостави изключение. Изключения могат да бъдат предоставени на американски компании, освен при определени обстоятелства, като например критична подкрепа за веригата за доставки на гориво за ядрена енергия. Изключенията спират на 1 януари 2028 г., пише за Forbes репортерът Ноел Флетчър.

В момента търговските ядрени реактори осигуряват 20% от енергийните доставки на САЩ всяка година. Комисията за ядрено регулиране на САЩ наскоро обсъди необходимостта от ограничаване на зависимостта на местните атомни електроцентрали от вносен уран по време на стратегическа програмна среща на 7 май.

Председателят Хо К. Ние заяви, че "Съединените щати зависят прекалено много от чуждестранен уран и обогатяване, и това трябва да се промени".

Андреа Кок, директор на Службата за безопасност и гаранции на ядрените материали към комисията, се присъедини към това мнение.

"Забраната за използване на руски уран, за която спомена председателят, влиза в сила през 2028 г. и доведе до спешна необходимост от увеличаване на вътрешния капацитет за обогатен уран."

Проблемът е, че американските атомни електроцентрали разчитат основно на внесен уранов концентрат (U3O8) за почти цялото си гориво.

Тази силна зависимост беше илюстрирана от данните на Американската администрация за енергийна информация за 2023 г., които показват, че американските ядрени електроцентрали трябва да купуват 99% от своя U3O8 от други страни - а именно Канада, Австралия, Русия, Казахстан и Узбекистан. Както Министерството на енергетиката на САЩ, така и NRC предприемат множество мерки за улесняване на развитието на повече местна ядрена енергия и насърчаване на инвестициите за укрепване на веригата за доставки на ядрено гориво.

На 21 май NRC обяви, че разглежда заявление за "голям нов обект за обогатяване на уран" в Тенеси, който би помогнал за намаляване на нуждата от внос. Комисията отбеляза, че ще ускори техническата проверка, която трябва да бъде завършена в рамките на 12 месеца, като част от усилията за модернизиране на процеса на лицензиране.

"NRC подпомага по безопасен начин усилията на Америка да намали зависимостта на САЩ от чуждестранното обогатяване", каза Ний. "Надеждни, предвидими и навременни проверки на безопасността - ето как NRC подкрепя американското лидерство в ядрената енергетика."

Orano Enrichment USA LLC иска лиценз за изграждане и експлоатация на ново съоръжение за обогатяване на уран, наречено Project IKE, близо до Оук Ридж, Тенеси. Съоръжението "ще използва технология с газови центрофуги за производство на нискообогатен уран за търговски атомни електроцентрали, като по този начин ще намали зависимостта на САЩ от чуждестранно обогатяване на уран - критична уязвимост, която политиците и лидерите в индустрията са отбелязали като проблем за националната енергийна сигурност", според NRC.

През януари DOE разкри, че ще инвестира 2,7 милиарда долара за подкрепа на американските услуги за обогатяване през следващите 10 години. Министърът на енергетиката Крис Райт обяви, че са отпуснати субсидии за проекти за нискообогатен уран и нискообогатен уран с високо съдържание (HALEU). Три предприятия, получили по 900 милиона долара субсидии, са: American Centrifuge Operating (изцяло притежавано непряко дъщерно дружество на Centrus Energy Corp.) и General Matter за създаване на местен капацитет за обогатяване на HALEU, както и Orano Federal Services за разширяване на националния капацитет за нискообогатен уран в съоръжение с площ от 750 000 квадратни фута, което се стреми да се нареди сред най-големите заводи за обогатяване на уран в Северна Америка. Националната администрация за ядрена сигурност (NNSA) към Министерството на енергетиката на САЩ наскоро приветства прехвърлянето от Япония на 1,7 тона HALEU като най-голямата единична международна пратка уран към САЩ в историята на NNSA.

"NNSA поставя рекорди с бързи одобрения и вземане на решения в подкрепа на американската ядрена индустрия", отбеляза администраторът Брандън Уилямс в изявление за пресата на 7 май. "Доставянето на гориво HALEU за усъвършенствани реакторни проекти е от жизненоважно значение за постигането на енергийно господство на Америка в преследването на визията на президента Тръмп за укрепване на нашата ядрена индустриална база."

Съвместното съобщение на NNSA беше направено от японското Министерство на образованието, културата, спорта, науката и технологиите и Японската агенция за атомна енергия.

"Чрез това партньорство с Япония ние захранваме следващото поколение ядрена енергия и укрепваме енергийното господство на Америка", отбеляза д-р Матю Наполи, заместник-администратор на NNSA по въпросите на неразпространението на ядрено оръжие. Министерството на енергетиката на САЩ (DOE) наскоро обяви постиженията си през последната година за включването на повече ядрена енергия в енергийния микс на САЩ. То посочи четири изпълнителни заповеди, издадени от Тръмп за насърчаване на ядрената енергетика. "Проектите за реактори от следващо поколение напредват към ключови тестове с впечатляваща скорост. Лицензирането на нови реактори е опростено. Нашите доставки на ядрено гориво се укрепват, за да отговорят на бъдещите ни енергийни нужди. Изведените от експлоатация атомни електроцентрали са на път да бъдат пуснати отново, а енергийните компании се подготвят да увеличат мощността на съществуващите централи", отбеляза DOE на 23 май.

То обобщи фокуса на администрацията върху това, което нарича "ренесанс на ядрената енергетика в Америка", и подчерта, че динамиката продължава.