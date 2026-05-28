44-годишната Наталия Водянова е бременна с шестото си дете

Понякога една поява е достатъчна, за да разпали любопитството на целия моден свят. Именно това се случи с Наталия Водянова, която отново прикова вниманието със сияйна визия и видимо добро настроение.

44-годишният супермодел рядко допуска личния си живот до светлината на прожекторите, но този път феновете и медиите веднага забелязаха, че около звездата има нещо различно. Социалните мрежи вече прегряха от коментари и догадки.

След години, в които успешно съчетава модната сцена, семейството и благотворителните си каузи, Водянова отново се оказа в центъра на една много лична и емоционална история, която предизвика вълна от реакции по целия свят.

Честито на Наталия Водянова! На 44 години моделът доказа, че всичко е възможно, обявявайки своята шеста бременност.

Новината беше споделена лично от бъдещата майка в разговор с френския Vogue. Водянова застава на корицата на списанието, където носи синя минирокля, която показва наедрялото ѝ коремче.

„Между две модни ревюта, в началото на годината, Наталия Водянова ни сподели, че е бременна“, гласи надписът в Instagram на френския Vogue до снимка от корицата им. „Шестото ѝ дете, на 44 години. Веднага разбрахме, че тя трябва да бъде нашата лятна звезда на корицата“.

Това е трето бебе за Наталия и сегашния ѝ съпруг Антоан Арно. Двамата са родители още на Максим, роден през 2014, и Роман, роден през 2018 година. Тя има и три деца от бившия си съпруг Джъстин Портман – Лукас Александър, на 25, Нева, на 20, и Виктор, на 19 години.

