Наталия Водянова: От бедното детство в Русия до топмодел и брак с милиардер

Наталия Водянова е участвала в повече от 200 ревюта на модния подиум, красила е безброй корици на Vogue и е била лице на кампании от Calvin Klein до Stella McCartney.

44-годишният модел получава своя пробив на 17 години и през 2012 г. става третият най-високоплатен модел в света, печелейки приблизително 8,6 милиона долара на година.

Тя се омъжва за изпълнителния директор на Christian Dior, Антоан Арно (48), от когото очаква шестото си дете, и произхожда от едно от най-богатите семейства в света.

Но бляскавият ѝ начин на живот днес е много далеч от начина, по който израства.

„Станах успешна някак си отвъд нуждите си, не се чувствах правилно“, разкрива тя по-рано. „Чувствах се сякаш нещо е погрешно, защото имах това минало, защото имах това детство и всички тези лоши преживявания...“

Наталия е родена в бедност в Нижни Новгород, руски град, тогава наричан Горки, като баща ѝ напуска семейството им, преди тя да е навършила две години.

Стабилност от бащина фигура така и няма в нейния живот. Доведеният ѝ баща също изоставя майка ѝ Лариса, когато дъщеря им, полусестрата на Наталия, Оксана, се ражда с церебрална парализа и по-късно ѝ е поставена и диагноза тежък аутизъм.

