Избори в Малта: Управляващата партия е на път към нова победа

Икономиката на Малта е сред най-добре представящите се в ЕС

30.05.2026 | 10:00 ч.
Снимка: БГНЕС/ EPA

Гласуването на парламентарните избори в Малта започна в събота, като социологическите проучвания показват, че управляващата Лейбъристка партия е на път да спечели рекорден четвърти мандат, предава Ройтерс.

Премиерът Робърт Абела свика предсрочни избори само четири години след началото на настоящия петгодишен мандат, позовавайки се на бъдещи предизвикателства за средиземноморския остров, произтичащи от несигурната международна ситуация.

Икономиката на Малта е сред най-добре представящите се в Европейския съюз, като е нараснала с 4% миналата година, с ниска инфлация и без реална безработица. Цените на електроенергията и горивата са замразени през по-голямата част от 10 години, което ги прави най-ниските в Европа. Въпреки това, бяха изразени опасения, че конфликтът в Близкия изток може да увеличи инфлацията в най-малката държава членка на ЕС, която е зависима от вноса, и да подкопае туризма, тъй като цените на авиационното гориво се покачват.

Различни проучвания на общественото мнение постоянно показват, че неговата Лейбъристка партия е на път да спечели комфортно мнозинство в парламента, както направи през 2013, 2017 и 2022 г.

Въпреки че шест политически партии са в бюлетината, Лейбъристката партия и опозиционната центристка Националистическа партия са единствените,

които са стигнали до парламента от 1966 г. насам, като по-малките партии са събрали по-малко от 5% от гласовете. Абела води кампания, основана на силата на икономиката, обещавайки компетентност и стабилност. Националистическата партия под ръководството на новия лидер Алекс Борг се оплака, че силната икономика не се е превърнала в по-добро качество на живот.

Огромният приток на работници мигранти през последното десетилетие също повдигна въпроси относно покачващите се наеми, пренаселеността и натиска върху инфраструктурата и здравните услуги.

Резултатите от изборите се очакват около обяд в неделя.

