Тревожна връзка: Безсънието и рискът от рак при по-младите жени

Диагнозите за рак постоянно се увеличават при хората под 50-годишна възраст. Тази тревожна тенденция беше подчертана от няколко широко отразявани случая през последните години, включително тези на Дама Дебора Джеймс, която почина от рак на дебелото черво на 40-годишна възраст, и принцесата на Уелс, която разкри, че се лекува от рак през 2024 г., когато беше на 42 години, пише The Times.

Изследователите сега смятат, че безсънието, което засяга до един на всеки трима възрастни в даден момент, може да подхранва този ръст, особено при раковите заболявания, свързани с хормоните, при жените. Тяхната работа в крайна сметка може да предостави нови възможности за интервенции в начина на живот при по-младите хора.

Учените от Jefferson Health в Ню Джърси и онкологичния център Ochsner MD Anderson в Луизиана анализираха данни, събрани между януари 2021 г. и януари 2026 г. от 19 милиона души на възраст от 18 до 50 години, включително повече от 413 000, при които е диагностицирана безсъние.

Изследователите, които представиха своите заключения на годишната среща на Американското дружество по клинична онкология в Чикаго, установиха, че пациентите, на които е поставена диагноза безсъние, са три пъти по-склонни да бъдат диагностицирани с рак на гърдата през следващите пет години и имат почти двойно по-висок риск от рак на матката. Хората, които спят зле, са също с 57% по-склонни да бъдат диагностицирани с рак на яйчниците. И трите вида тумори са свързани с хормоните.

Не е установена значима връзка между мъжете с безсъние и хормонално обусловени заболявания като рак на тестисите и простатата.

При хората с безсъние обаче вероятността да им бъде поставена диагноза за рак на дебелото черво е почти два пъти по-висока.

Между началото на 90-те години и 2018 г. случаите на заболяването във Великобритания сред хората на възраст 25–49 години са се увеличили с 22%. Учените са проучили затлъстяването, ултрапреработените храни и нивата на физическа активност като потенциални рискови фактори.

Безсънието вече е свързано с диабет тип 2, затлъстяване, високо кръвно налягане и психични състояния като тревожност и депресия.

Въпреки че най-новото проучване е в начален етап, изследователите заявиха, че резултатите могат да предоставят възможности за промени в начина на живот, които да намалят риска от рак при жените.

"В това мащабно проучване на реална популация безсънието беше свързано с повишен риск от хормонални ракови заболявания с ранна поява, засягащи по-често жени", заяви екипът. "Тези резултати предполагат, че нарушенията в съня могат да представляват клинично значим, потенциално модифицируем рисков фактор при стратификацията на риска от рак с ранна поява и заслужават по-нататъшно проучване."

Екипът счита, че безсънието може да наруши хормоналните нива, което потенциално води до повишен риск от рак.

Експертите приветстваха статията, но призоваха за предпазливост при интерпретирането на резултатите, които могат да се дължат на много фактори. Възможно е хората, които вече развиват рак, да имат по-лошо качество на съня, а не лошият сън да причинява или увеличава риска от рак. Алтернативно, трети неизвестен фактор може да стои зад двете състояния.

Саймън Винсънт, главен научен съветник в благотворителната организация Breast Cancer Now, заяви:

"С нарастването на случаите на рак на гърдата във Великобритания и в световен мащаб, ние приветстваме изследвания, които имат за цел да разберат какво стои зад тази тенденция, за да предотвратим развитието на рак на гърдата, където е възможно, и да диагностицираме заболяването рано, когато лечението може да бъде най-ефективно."

Той каза, че много фактори извън контрола на пациента могат да повлияят на вероятността за диагностициране на рак на гърдата. „Въпреки това, малките стъпки, които всеки може да предприеме, за да намали риска, са да остане физически активен, да ограничи алкохола, да бъде осведомен за рака на гърдата и да посещава прегледите за скрининг, когато бъде поканен“, добави той.

Клер Коуглън, клиничен ръководител в друга благотворителна организация, Bowel Cancer UK, заяви, че изследователите все още работят усилено, за да разберат защо случаите се увеличават при по-младите хора.