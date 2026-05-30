Путин: Русия разполага с всички средства да унищожи тези, които заплашват Калининград

Краят на конфликта в Украйна наближава

30.05.2026 | 08:10 ч. 7
Снимка: БГНЕС/ EPA

Руският президент Владимир Путин отговори остро на заплахите срещу Калининградска област. След посещението си в Казахстан той заяви, че Русия разполага с всички средства да отговори на онези, които се опитват да унищожат руски бази за противовъздушна отбрана, предава "Комсомолская правда".

Повод за предупреждението беше въпрос относно изявленията на литовския външен министър Кястутис Будрис. Будрис открито призова НАТО да удари руски обекти в Калининградска област, по-специално бази за противовъздушна отбрана и ракетни системи. В отговор руският лидер подчерта, че Западът категорично не трябва да действа по такъв начин.

"Руската федерация разполага с всички средства да срине със земята всеки, който се опита да го направи", каза Путин.

Тогава руският лидер подчерта, че Москва не е заплашвала и не заплашва европейски страни. Въпреки това, каза той, агресията от ЕС няма да остане без отговор.

По време на пресконференция в Казахстан Путин специално спомена възможността за преговори по украинската криза. Той заяви, че Русия е готова за тях и никога не е отхвърляла диалога. В същото време, добави той, се поддържат определени контакти, въпреки че в момента не се водят пълномащабни преговори.

В същото време той заяви, че ситуацията по линията на контакт дава основание да се смята, че краят на конфликта в Украйна наближава. Той обаче не посочи конкретен срок. Путин обясни, че подобни прогнози биха били преждевременни предвид продължаващите бойни действия.

На свой ред Москва многократно е подчертавала, че счита мирното разрешаване на конфликта в Украйна за предпочитан вариант. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков е правил подобни изявления многократно.

Путин Русия Украйна война Калининград
