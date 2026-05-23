Психотерапевт: Българите имаха нужда от победата на DARA

Радостта от победата на DARA на "Евровизия" завладя всички, а песента Bangaranga се превърна в повод за купони и весел поздрав.

По думите на психотерапевтът Ники Марков се е случило нещо хубаво, от което определено сме имали нужда.

"До момента на "Евровизия" нямахме първо място и всеки път, когато се случваше конкурсът, хората, които се интересуват от музика, следяха със затаен дъх какво ще се случи. Факт е, че през годините имахме страхотни участници, много готини изпълнения, но нещо все не ни стигаше. Но ето, че достигнахме до върха на развръзката - това е нещо, което обедини толкова много хора", каза психотерапевтът в съботното издание на "България сутрин".

Марков е на мнение, че българите имаме нужда от идоли.

"Когато представител на България спечели толкова висок приз, това неминуемо води до радост, до желание за още, до наслада от това, че някой българин най-накрая е постигнал нещо смислено. Хората много натурално успяват да се насладят на истинското изкуство и когато то ни докосне, защото спортът също може да бъде наречен изкуство, то няма какво друго да очакваме, освен адмирации. И все пак, българинът е готов да намери кусур на всичко. Когато говорим за разединение между хората, неминуемо сме длъжни да засегнем темата за ценностите", на мнение е психотерапевтът.

Той е на мнение, че "Евровизия" е характерна с това да дава платформа за изява на много либерални творци.

"Това рано или късно започва да чегърта по небцето на по-консервативните. А позицията на Дара, че не иска да разединява е напълно разбираема, защото тя заема неполитическа позиция. Тя заема позиция на творец и когато човек дава всичко от себе си за творчеството си, няма място за разединение. Това говори и за нейния професионализъм, защото в днешно време да си изключителен професионалист тясно в дейността, която си, не е достатъчно", подчерта Марков пред Bulgaria ON AIR.

Преди конкурса Дара живя около месец и половина в Гърция. Според експерта това ѝ е помогнало да се откъсне от токсичната среда, а това е важно.

"Адмирации, че се е справила. Няколко неща помагат в тази ситуации - едното е човекът да има пътеводна светлина, да знае защо го прави, да е наясно със себе си и да не позволява моментни влияния и мнения да бъдат равни на везната с това, което той е виждал с години, че успява да реализира и постига. Второто е през репетиции и тренировки", категоричен е психотерапевтът.

