IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

Катастрофа затвори Подбалканския път при Калофер

Инцидентът е станал при километър 271 на входа

31.05.2026 | 12:30 ч. Обновена: 31.05.2026 | 12:34 ч. 1
Катастрофа затвори Подбалканския път при Калофер

Временно е ограничено движението по Подбалканския път I-6 в участъка между Карлово и Калофер заради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура".

Инцидентът е станал при километър 271 на входа на Калофер. Към момента движението в района е преустановено, а водачите изчакват на място.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и да следват указанията на органите на реда. Причините за катастрофата и информация за пострадали към момента не се съобщават.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

калофер път затворен входа катастрофа
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Puls