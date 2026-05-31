Сблъсъци след финала: 7 ранени полицаи, 400 арестувани фенове ВИДЕО

Над 400 арестувани и поне 7 пострадали полицаи - това е равносметката след бурната радост, последвана от сблъсъци на футболни фенове с полицията във Франция, след победата на Пари Сен Жермен над Арсенал във финала на Шампионската лига снощи.
Мачът се игра на "Пушкаш Арена" в Будапеща и завърши с 4 на 3 за парижани след дузпи.
48 хиляди фенове на ПСЖ проследиха мача на огромни екрани на клубния стадион "Парк де Пренс" в Париж. Любимците им играеха на почти 1 500 километра от там, но емоцията на стадиона беше като на истински мач. Още повече, че това е втората поредна победа на ПСЖ в турнира.
🇫🇷 PARÍS HA CAIDO
Tras la obtención de la Champions League por parte del PSG, París se ha convertido en zona de guerra.
Acá vemos las consecuencias de la cobardía de los líderes europeos. pic.twitter.com/yogDbgWXKJ— Dani Lerer (@danilerer) May 30, 2026
Надя Капети: "Фантастично, две години подред, просто невероятно. Миналата година всичко стана доста бързо, но този път чакахме до последната секунда – беше истинско избавление. Чудесно е, щастливи сме, нямам думи да го опиша."
Ибрахима Диало: "Искаме три, четири, пет титли ако е възможно. Ще се борим за всички възможни рекорди, вече сме способни на това."
Paris looks like a war zone right now. pic.twitter.com/wqWs2zXfU4— William Branson Donahue (@realwilldonahue) May 31, 2026
Тържествата след мача започнаха мирно - с фойерверки и осветяване на Айфеловата кула в синьо, бяло и червено. Президентът Еманюел Макрон поздрави отбора с пост в Екс.
Еманюел Макрон, президент на Франция: "Нова звезда блести над Париж! Браво на ПСЖ, който накара цяла Европа да мечтае. Франция се гордее."
🇫🇷 Fires and unrest broke out near the Parc des Princes after PSG beat Arsenal in the Champions League.
Scooters and bikes were torched as riot police moved in to control crowds around the stadium.
A familiar scene in Paris after major PSG victories.
Follow: @europa pic.twitter.com/J1X10iYkPw— Europa.com (@europa) May 30, 2026
Но, напълно очаквано, ситуацията бързо ескалира. Бомбички и сигнални ракети полетяха към полицията. Подпалени бяха велосипеди и автомобили. На много места се стигна до сблъсъци със силите на реда и употребата на сълзотворен газ за разпръскване на тълпите. Но това не помрачи радостта от спечелването на титлата.
People in Paris celebrating PSG winning Champions LeagueMay 31, 2026
Ребека: "Преди мача бях притеснена, защитата на Арсенал е най-добрата, но и атаката на ПСЖ е най-добрата. Знаехме, че ще бъде страхотен мач. И наистина беше. Стигна се до дузпи. И накрая успяхме."
Майк: "Много труден мач през цялото първо полувреме. Второто полувреме беше по-добро, но най-важното е, че спечелихме и взехме втората звезда."
🚨🇫🇷 It's past 3 AM in Paris and there are no signs of things slowing down.
The PSG "celebrations" have rolled into the early morning hours with fires, looting, and clashes still ongoing.pic.twitter.com/WZdeECoqiP https://t.co/sLaaT7iKmr— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 31, 2026
Победата миналата година също беше последвана от размирици с две жертви и над 200 ранени и тази година властите ангажираха над 8 хиляди полицаи само в Париж. Празненствата продължават днес следобед, когато се очаква до 100 хиляди души да се съберат за парада на победата в близост до Айфеловата кула.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.