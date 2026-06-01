Тенденции при маникюрите за юни

Юни е тук! С този месец изпращаме пролетта, после посрещаме лятото и настъпва един от най-вълнуващите периоди в годината. Сега е моментът за повече прекарано време с приятели навън, за арт фестивали, концерти на открито, походи, първите морски ваканции, лежерни мигове в парковете. С какъв маникюр ще блеснете през този преходен и обичан месец? Вижте тенденциите, според американското издание на "Cosmopolitan".

Средиземноморски нокти

Както стана дума, юни е месецът, в който започва да се ходи на море и на плажни ваканции, да се пътува повече към летни дестинации. Така че - не е изненада, че маникюрът също е вдъхновен от това. Представете си, че сте на море в България, Гърция, Италия и пресъздайте всичко това върху ноктите. Мотиви от любимите ваканционни дестинации стават хит - нокти с лимони, със сини вълни, с рибки, с миди, рапани, червени раци, плажни чадъри, черешки, палми, котви, слънце и т.н.

Френски нокти тип басейн

Още една доста любопитна тенденция. В самото начало на лятото става ясно, че сините маникюри превземат сезона. Говорим за специфично синьо, което имитира цвета на басейните - нико прекалено тъмно, нито прекалено светло, наситено, ярко, весело - синьо аквамарин или синьо с леки зелени оттенъци. Специално през юни ще е модерно да си направите френски маникюр в този нюанс - тоест да има такова синьо тюркоаз само на върха на ноктите. В тон сте с басейна и искрящата вода.

