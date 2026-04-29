Маникюрите, които завладяха пролетта

В разгара на пролетта сме. И за последния месец и половина видяхме много нови тенденции да се появяват през сезона. Маникюрът е ключова част от визията на всяка дама, особено сега - когато прекарваме все повече време навън с близки и приятели. Кои маникюри завладяха тази пролет? Вижте хитовете, според "Teen Vogue".

Ледена близалка на клечка

Слоевете са хит не само при облеклата, но и при маникюрите сега. Но говорим за тънки, прозрачни, светли слоеве - напомнящи за топлото време. Ледените близалки на клечка са обичани от всички през лятото и пролетта, а вече вдъхновяват и маникюрите. Това значи да лакирате ноктите в нюанси, които изглеждат сочни, ярки, но не прекалено, леко прозрачни и лъскави - точно както са на вид ледените плодови близалки. Залагайте на черешово червено, мандариново оранжево, динено розово, елекрическо малинове. Нека цветът стои на слоеве, да е като стъклен, бляскав и като желиран бонбон, да има преливане.

Сиво-зелени нокти

Едва ли сте изненадани. Още в края на зимата стана ясно, че това ще е най-хитовият цвят за маникюрите през пролетта. Сиво-зеленото е изключително интересен нюанс и трупа популярност вече от няколко години насам. То заменя тъмнозеленото, което беше модерно за есента и зимата. Сиво-зеленият цвят е земен, билков, свеж, говори за събуждането на природата през пролетта. Приглушен, тебеширен, но и забелязващ се - затова стои едновременно елегантно, небрежно и свежо.

Пастелни нокти

Продължаваме с нещо съвсем типично и традиционно за пролетта. Никой не е изненадан, че именно тогава пастелните нюанси стават хит. Няма да сбъркате със светли, весели и нежни нокти в пастелни цветове. Говорим за светлорозово, маслено жълто, ментово зелено, бледосиньо, нежно оранжево, а в момента голям хит е лавандуловото лилаво. Дори Хари Стайлс се показа с маникюр в такова свежо лилаво. С пастелен маникюр сте в тон с пролетните цветя.

