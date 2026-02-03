IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нокти „уасаби“ – най-актуалната тенденция при маникюрите за 2026-а

Направете свежа промяна във визията си за повече настроение и положителна енергия

03.02.2026 | 18:15 ч. 0
Снимка: Istock

2026 г. е време за промяна, нова визия и по-свеж поглед към живота.

А какво по-свежо от маникюр в приятен зелен цвят? Ноктите „уасаби“ са една от най-актуалните тенденции за 2026.

Свикнали сме да свързваме уасаби с нещо много люто, което след няколко секунди става приятно и лютият вкус изчезва. Така е и с маникюра, вдъхновен от азиатския сос – на пръв поглед е доста дързък, но всъщност е стилен и красив.

Защо да изберете маникюр „уасаби“

Свежо, дръзко и леко провокативно, това зелено с жълтеникав или пастелен подтон е топтенденция. Вдъхновен от японската подправка, маникюрът „уасаби“ носи същата енергия – неочаквана, запомняща се и пълна с характер.

Нюансът варира от меко пастелно зелено с кремообразен финиш до наситено жълто-зелено с почти неонов ефект. Това е цвят, който балансира между артистичност и свежест и стои еднакво добре както на къси, така и на дълги нокти.

Сред водещите тенденции при ноктите през 2026 г., уасаби зеленото се откроява със своята универсалност – може да бъде акцент, но и основа на цялостен маникюр.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

