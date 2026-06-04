Рецептата Dnes: Сръбски чевапи

Чевапите (Ćevapi) са едно от най-популярните и емблематични ястия на сръбската кухня. Представляват малки месни кебапчета от кайма, които се пекат на скара и се сервират горещи в питка с много лук, каймак (или сметана), лютеница и по желание - сирене. Това е ястието, което обединява всички – от улична храна до ресторантска класика.

Необходими продукти (за 4 порции/около 20-22 броя)

500 г смляно телешко месо

300 г смляно свинско месо

1 голяма глава лук (настъргана)

3-4 скилидки чесън (пресовани)

1 ч.л. сладък червен пипер

½ ч.л. люта паприка или чили (по желание)

1 ч.л. сол

½ ч.л. черен пипер

½ ч.л. сода бикарбонат (за по-пухкави чевапи)

80-100 мл газирана вода

Зехтин или олио за мазане

За сервиране:

Питки

Суров червен лук на колелца

Каймак или гъста сметана

Лютеница или айвар

Пресни домати и чушки (по желание)

Начин на приготвяне

В голяма купа смесете двата вида кайма. Добавете настъргания лук, чесъна, подправките и содата бикарбонат. Постепенно добавяйте газираната вода и месете енергично 8-10 минути, докато сместа стане лепкава и еластична. Колкото по-дълго месите, толкова по-сочни стават чевапите.

Покрийте купата и оставете сместа да отлежи в хладилник минимум 2 часа (най-добре цяла нощ).

С мокри ръце оформете чевапите – дълги около 7-8 см и дебели колкото малък пръст. Загрейте добре скара или тиган с дебело дъно. Намажете леко с олио и печете чевапите 6-8 минути, като ги обръщате, докато се зачервят от всички страни.

Сервирайте веднага в топла питка с много лук, каймак и лютеница.