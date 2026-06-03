Рецептата Dnes: Сотирани тиквички с домати, чесън и босилек

Тиквичките са един от най-популярните летни зеленчуци – леки и много свежи. Тази рецепта е идеална за горещите летни месеци, защото се приготвя бързо (под 20 минути), без да затопля кухнята, и е пълна с летни аромати – чесън, зрял домат и свеж босилек. Може да се сервира като лека основна вечеря или като гарнитура към месо, риба или яйца.

Необходими продукти (за 3-4 порции)

4-5 средно големи тиквички (около 800-900 г)

3-4 зрели домата (или 250 г чери домати)

4 скилидки чесън

1 голяма глава червен лук (или 2 по-малки)

3-4 с.л. зехтин

150-180 г сирене фета или прясно бяло сирене

Пресен босилек (1 голяма връзка)

Сол и черен пипер на вкус

По желание: щипка чили или червен пипер за леко люто

Калории: Около 180-220 ккал на порция

Начин на приготвяне

Нарежете тиквичките на полумесеци или кубчета. Лукът на полумесеци, чесънът на филийки, доматите - на едри парчета.

В голям тиган загрейте зехтина на средно-силен огън. Добавете лука и запържете 2-3 минути, докато омекне.

Добавете тиквичките, посолете леко и гответе 5-6 минути, като разбърквате от време на време, докато започнат леко да омекват и да се зачервяват.

Добавете чесъна и доматите. Гответе още 4-5 минути, докато доматите пуснат сок и леко се сгъстят. Овкусете с черен пипер и по желание чили.

Свалете от огъня, поръсете обилно с накъсан пресен босилек и натрошено сирене фета. Разбъркайте леко и сервирайте веднага.

Може да се яде топла или хладка. Отлично върви с препечен хляб или кисело мляко.