Тръмп: Некадърниците, които приспиват с песните си, да си стоят у дома

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви снощи, че ще организира политически митинг на 24 юни във Вашингтон по повод честванията на 250-годишнината от
независимостта на САЩ вместо планирания концерт, в който много артисти отказаха да участват, предаде Франс прес.
„Ще ви предложим най-големия митинг на всички времена“, написа американският президент в социалната си мрежа Трут Соушъл.
„Не искаме бездарни певци с огромни хонорари, които ви карат да заспивате, казахме им да си стоят у дома“, добави републиканецът.
Провеждането на концерта бе под въпрос, след като още петима артисти, които първоначално бяха включени в програмата, миналата седмица се отказаха от
участие, позовавайки се на политически съображения. Сред най-известните имена са Martina McBride, Bret Michaels, Young MC, The Commodores, C+C Music
Factory, Fab Morvan.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.