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Тръмп: Некадърниците, които приспиват с песните си, да си стоят у дома

Президентът замени концерта за 250-годишнината на САЩ с политически митинг

05.06.2026 | 07:42 ч. 13
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви снощи, че ще организира политически митинг на 24 юни във Вашингтон по повод честванията на 250-годишнината от

независимостта на САЩ вместо планирания концерт, в който много артисти отказаха да участват, предаде Франс прес.

„Ще ви предложим най-големия митинг на всички времена“, написа американският президент в социалната си мрежа Трут Соушъл.

„Не искаме бездарни певци с огромни хонорари, които ви карат да заспивате, казахме им да си стоят у дома“, добави републиканецът.

Провеждането на концерта бе под въпрос, след като още петима артисти, които първоначално бяха включени в програмата, миналата седмица се отказаха от

участие, позовавайки се на политически съображения. Сред най-известните имена са Martina McBride, Bret Michaels, Young MC, The Commodores, C+C Music

Factory, Fab Morvan.

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