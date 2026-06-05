Горещ Гришо "грее" от телефона на Ейса Гонсалес

Ейса Гонсалес е една щастлива жена и явно знае това. Мексиканската актриса, която от повече от година е във връзка с българската тенис звезда Григор Димитров, неволно показа, че си е сложила тапет на телефона с негова доста гореща снимка.

Близък план на телефона ѝ разкри, че Ейса си държи кадър на Григор от негов тенис мач, на който той неволно е повдигнал тениската си, за да разкрие тонизираните си коремни мускули.

Двойката е все по-сериозна и силна заедно. На последната си поява заедно влюбените се намират на събитие, организирано от бранда Zimmermann в Антиб, Южна Франция.

С това елегантно събитие бранда отбеляза колекцията Cruise 2027, The Clash. Бляскавото крайбрежно събитие беше посетено и от други звезди като Суки Уотърхаус и Джоди Търнър-Смит.

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Източник: Tialoto.bg