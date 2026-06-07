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Рецептата Dnes: Френски сладкиш с череши

Много вкусен

07.06.2026 | 16:30 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Френските десерти са едни от най-вкусните. Ако имате череши подръка, ето как да си приготвите френско клафути – сладкиш с череши. 

Съставки:

  • 15 г меко краве масло, само за намазване на тавата
  • 2 супени лъжици захар за поръсване на тавата
  • 450 г пресни череши без костилките
  • 3 големи яйца
  • 140 г кристална захар за тестото
  • 60 г бяло брашно
  • 1/4 чаена лъжичка сол
  • 180 мл течна готварска сметана, без захар
  • 120 мл пълномаслено прясно мляко
  • 1 чаена лъжичка  ванилов екстракт
  • пудра захар за поръсване след изпичане

Приготвяне:

  • Загрейте фурната на 190°C. 
  • Изберете керамична тава  с диаметър 26-28 см.
  • Намажете я обилно с 15 г меко масло. 
  • Изсипете вътре 25 г захар и завъртете тавата настрани, така че кристалчетата да полепнат по дъното и стените.
  • Изсипете черешите директно на дъното на подготвената тава, като ги разпределите равномерно на един слой.
  • В голяма купа разбийте добре яйцата със 140 г захар и солта, докато сместа леко изсветлее. Добавете брашното и разбъркайте до гладкост.
  • Накрая сипете сметаната, млякото и ванилията. 
  • Разбъркайте добре.
  • Тестото става рядко, подобно на палачинково. 
  • Внимателно излейте течната смес върху подредените череши в тавата. 
  • Не се притеснявайте, ако някои череши изплуват леко, това е нормално.
  • Сложете тавата във фурната и печете за 35 до 40 минути. 
  • Краищата на сладкиша трябва да станат златистокафяви и надути, а центърът да е стегнат, а не да се клати като течност.
  • Охладете, поръсете с пудра захар и сервирайте. 65 ми

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

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череши сладкиш рецепти
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