Рецептата Dnes: Френски сладкиш с череши

Френските десерти са едни от най-вкусните. Ако имате череши подръка, ето как да си приготвите френско клафути – сладкиш с череши.

Съставки:

15 г меко краве масло, само за намазване на тавата

2 супени лъжици захар за поръсване на тавата

450 г пресни череши без костилките

3 големи яйца

140 г кристална захар за тестото

60 г бяло брашно

1/4 чаена лъжичка сол

180 мл течна готварска сметана, без захар

120 мл пълномаслено прясно мляко

1 чаена лъжичка ванилов екстракт

пудра захар за поръсване след изпичане

Приготвяне:

Загрейте фурната на 190°C.

Изберете керамична тава с диаметър 26-28 см.

Намажете я обилно с 15 г меко масло.

Изсипете вътре 25 г захар и завъртете тавата настрани, така че кристалчетата да полепнат по дъното и стените.

Изсипете черешите директно на дъното на подготвената тава, като ги разпределите равномерно на един слой.

В голяма купа разбийте добре яйцата със 140 г захар и солта, докато сместа леко изсветлее. Добавете брашното и разбъркайте до гладкост.

Накрая сипете сметаната, млякото и ванилията.

Разбъркайте добре.

Тестото става рядко, подобно на палачинково.

Внимателно излейте течната смес върху подредените череши в тавата.

Не се притеснявайте, ако някои череши изплуват леко, това е нормално.

Сложете тавата във фурната и печете за 35 до 40 минути.

Краищата на сладкиша трябва да станат златистокафяви и надути, а центърът да е стегнат, а не да се клати като течност.

Охладете, поръсете с пудра захар и сервирайте. 65 ми

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