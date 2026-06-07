Рецептата Dnes: Френски сладкиш с череши

Френските десерти са едни от най-вкусните. Ако имате череши подръка, ето как да си приготвите френско клафути – сладкиш с череши.
Съставки:
- 15 г меко краве масло, само за намазване на тавата
- 2 супени лъжици захар за поръсване на тавата
- 450 г пресни череши без костилките
- 3 големи яйца
- 140 г кристална захар за тестото
- 60 г бяло брашно
- 1/4 чаена лъжичка сол
- 180 мл течна готварска сметана, без захар
- 120 мл пълномаслено прясно мляко
- 1 чаена лъжичка ванилов екстракт
- пудра захар за поръсване след изпичане
Приготвяне:
- Загрейте фурната на 190°C.
- Изберете керамична тава с диаметър 26-28 см.
- Намажете я обилно с 15 г меко масло.
- Изсипете вътре 25 г захар и завъртете тавата настрани, така че кристалчетата да полепнат по дъното и стените.
- Изсипете черешите директно на дъното на подготвената тава, като ги разпределите равномерно на един слой.
- В голяма купа разбийте добре яйцата със 140 г захар и солта, докато сместа леко изсветлее. Добавете брашното и разбъркайте до гладкост.
- Накрая сипете сметаната, млякото и ванилията.
- Разбъркайте добре.
- Тестото става рядко, подобно на палачинково.
- Внимателно излейте течната смес върху подредените череши в тавата.
- Не се притеснявайте, ако някои череши изплуват леко, това е нормално.
- Сложете тавата във фурната и печете за 35 до 40 минути.
- Краищата на сладкиша трябва да станат златистокафяви и надути, а центърът да е стегнат, а не да се клати като течност.
- Охладете, поръсете с пудра захар и сервирайте. 65 ми
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