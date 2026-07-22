Убийство заради дрога? Инфлуенсърка и приятелят ѝ са намерени мъртви

30-годишната бразилска инфлуенсърка и артистка Улисиас Марсели беше открита мъртва заедно с 28-годишния си приятел край селски път в Бразилия.
Смъртта на Марсели беше потвърдена от музикалния и арт фестивал Rock Gaya в щата Баия, където тя трябваше да бъде водеща на събитието на 25 юли.
"В четвъртък с радост споделихме новината, че Улисиас ще се присъедини към фестивала Rock Gaya като един от нашите водещи. Днес с дълбока тъга се сбогуваме с нея", написаха организаторите в публикация в Instagram на 18 юли.
Телата били открити край селски път
Телата на Марсели и приятеля ѝ Винисиус Соуза де Карвальо били открити на 18 юли от работник в селски район край град Порто Сегуро, в щата Баия, съобщават g1 и People, позовавайки се на Гражданската полиция на Бразилия.
Според разследващите и двамата са били простреляни смъртоносно.
Първоначалната версия на полицията сочи, че Марсели и Карвальо вероятно са били държани против волята си, преди да бъдат убити. Разследващите продължават да изясняват дали престъплението е свързано с предполагаем трафик или разпространение на наркотици в региона.
Позната с готик визията и огнените си изпълнения
Улисиас Марсели имаше над 20 000 последователи в Instagram, където беше известна със своята готик естетика и екстравагантни визии.
Освен като създател на съдържание, тя се изявяваше и на сцена с впечатляващи хореографии, включващи огнени изпълнения.
Тя е родом от Порто Сегуро и оставя след себе си 13-годишен син.
Поклон от фестивала и феновете
"Все още не можем да намерим точните думи за момент като този. Трудно е да повярваме, че човек, който се готвеше да сподели толкова специален момент с нас, си отиде толкова внезапно. Почивай в мир, Улисиас", написаха организаторите на Rock Gaya в своята почит.
Под една от последните публикации в Instagram на Марсели нейни почитатели също изразиха скръбта си.
"Моите съболезнования на семейството", написа един от тях.
"Надявам се, че си на едно спокойно място", гласи друг коментар.
"Почивай в мир", добави трети.
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