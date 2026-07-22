Убийство заради дрога? Инфлуенсърка и приятелят ѝ са намерени мъртви

30-годишната бразилска инфлуенсърка и артистка Улисиас Марсели беше открита мъртва заедно с 28-годишния си приятел край селски път в Бразилия.

Смъртта на Марсели беше потвърдена от музикалния и арт фестивал Rock Gaya в щата Баия, където тя трябваше да бъде водеща на събитието на 25 юли.

"В четвъртък с радост споделихме новината, че Улисиас ще се присъедини към фестивала Rock Gaya като един от нашите водещи. Днес с дълбока тъга се сбогуваме с нея", написаха организаторите в публикация в Instagram на 18 юли.

Телата били открити край селски път

Телата на Марсели и приятеля ѝ Винисиус Соуза де Карвальо били открити на 18 юли от работник в селски район край град Порто Сегуро, в щата Баия, съобщават g1 и People, позовавайки се на Гражданската полиция на Бразилия.

Според разследващите и двамата са били простреляни смъртоносно.

Първоначалната версия на полицията сочи, че Марсели и Карвальо вероятно са били държани против волята си, преди да бъдат убити. Разследващите продължават да изясняват дали престъплението е свързано с предполагаем трафик или разпространение на наркотици в региона.

Позната с готик визията и огнените си изпълнения

Улисиас Марсели имаше над 20 000 последователи в Instagram, където беше известна със своята готик естетика и екстравагантни визии.

Освен като създател на съдържание, тя се изявяваше и на сцена с впечатляващи хореографии, включващи огнени изпълнения.

Тя е родом от Порто Сегуро и оставя след себе си 13-годишен син.

Поклон от фестивала и феновете

"Все още не можем да намерим точните думи за момент като този. Трудно е да повярваме, че човек, който се готвеше да сподели толкова специален момент с нас, си отиде толкова внезапно. Почивай в мир, Улисиас", написаха организаторите на Rock Gaya в своята почит.

Под една от последните публикации в Instagram на Марсели нейни почитатели също изразиха скръбта си.

"Моите съболезнования на семейството", написа един от тях. "Надявам се, че си на едно спокойно място", гласи друг коментар. "Почивай в мир", добави трети.