Стана ясно защо Тейлър Суифт избрала брат си за шафер на сватбата

Стана ясно защо Тейлър Суифт е избрала брат си Остин Суифт да бъде неин шафер на сватбата ѝ.

36-годишната певица и 36-годишният американски футболист Травис Келси сключиха брак на 3-и юли в Ню Йорк.

В официално съобщение до "People" беше обявено, че изпълнителката е избрала да няма шаферки за сватбата си, но брат ѝ е играл ролята на шафер. Травис също не е имал кум, а кум е бил неговият брат - Джейсън Келси.

Сега източник разкри защо Суифт е помолила брат си да направи това.

"Тя помоли Остин лично и това се превърна в много емоционален момент и за двамата. Тейлър се увери, че той знае просто колко много тя оценява всичко, което той е правил през годините, особено, знаейки, че толкова много хора гледат на него така, сякаш живее в нейната сянка.", обясни източник на "Daily Mail".

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