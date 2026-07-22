Президентът ще свика КСНС, ако има непосредствена заплаха за България

Президентът Илияна Йотова е в постоянна връзка с всички институции и при най-малкия сигнал за непосредствена заплаха за националната сигурност незабавно ще свика Консултативен съвет за национална сигурност.

Това отговориха от "Дондуков” 2 на въпрос на NOVA за това очаква ли се държавният глава да свика службите за сигурност във връзка с нотата на Иран и американските самолети цистерни, които пристигат у нас в петък.

Припомняме, че искането е на Демократична България. Аргументът им бе, че липсата на предвидимост, последователност и координация във външнополитическите позиции на България отслабва доверието на нашите партньори. Те твърдят, че аседание на КСНС е неоходимо още, защото:

"Войната в Украйна, нестабилността в Черноморския регион, ескалацията на напрежението в Близкия изток и променящата се среда за сигурност в Европа изискват цялостна оценка на заплахите и обща позиция на отговорните държавни институции”.

И напомнят, че по закон редовни заседанията на КСНС се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца.

Според тях настоящата силно усложнена среда за сигурност изисква навременен институционален диалог, координирани действия и ясно формулирана национална позиция.