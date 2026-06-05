Деметриос Факинос: България има креативна общност, която заслужава по-голяма международна видимост

Деметриос Факинос е изпълнителен директор на Европейския дизайн фестивал - един от най-престижните и влиятелни форуми за комуникационен дизайн в Европа. В продължение на години той работи активно за развитието на европейската дизайн общност, като насърчава обмена на идеи, международното сътрудничество и видимостта на креативни сцени извън утвърдените западноевропейски центрове.

Под негово ръководство престижните награди European Design Awards (EDA) се отличават като международна платформа за професионален диалог,тендеции и дискусии за бъдещето на индустрията.

Деметриос Факинос ще бъде специален гост на Европейския дизайн фестивал 2026, организиран и провеждан от Студио Комплект в София от 11 до 14 юни. На 13 юни в Столицата ще се проведе и официалната церемония European Design Awards, която за първи път ще събере водещи дизайнери, студиа и креативни професионалисти от цяла Европа в България.

Европейските дизайн награди и фестивал имат близо 20-годишна история. Как се промени европейската дизайн сцена за този период?

Когато започнахме през 2007 г., фокусът беше много по-силно насочен към традиционния графичен дизайн и печатните медии. През тези две десетилетия станахме свидетели на огромна промяна към мултидисциплинарно и технологично базирано разказване на истории. Дизайнът се превърна от чисто визуален „занаят“ в ключов стратегически инструмент, който помага на брандовете да се ориентират в един бързо променящ се свят. Освен това сцената стана много по-децентрализирана - отдалечи се от няколко западни центъра и започна да прегръща креативната енергия на Северна, Южна, а вече и Източна Европа.

В каква посока се промени концепцията за фестивала? И коя всъщност е добавента стойност за европейската дизайн общността?

Фестивалът започна като събитие, свързано основно с церемонията по награждаването. С времето се превърна в нещо много по-мащабно - платформа, в която дизайнери, преподаватели, студенти, агенции и институции от цяла Европа могат да се срещат, да обменят идеи и да изграждат професионални връзки.

Една от най-важните роли на фестивала е, че помага да се създаде истински европейски разговор за дизайна. Твърде често международното внимание е концентрирано върху малък брой добре познати креативни столици. Ние активно се опитваме да разширим тази картина. Всяка година чрез наградите и фестивала се стремим да насочим прожекторите към различни държави, градове и дизайн общности в Европа. Искаме отлична работа от София да бъде видяна в Лисабон, проекти от Талин да вдъхновяват дизайнери в Мадрид, а творчески гласове от по-малки пазари да стоят редом до тези от най-големите европейски дизайн центрове.

Най-голямата сила на Европа е нейното разнообразие. Нашата роля е да свързваме различните креативни култури, да насърчаваме диалога между тях и да гарантираме, че качеството ще бъде разпознато независимо откъде идва. В този смисъл фестивалът не е просто празник на дизайна — той е платформа, която укрепва европейската дизайн общност като цяло.

Какви тенденции виждате сред наградените проектите в European Design Awards през последните години?

Една от най-силните тенденции е стремежът към яснота и автентичност. Дизайнерите все повече се фокусират върху създаването на смислени преживявания, а не просто върху визуални ефекти.

Забелязваме и нарастващ интерес към културното разказване на истории. Много успешни проекти черпят вдъхновение от местни традиции, езици и идентичности, като същевременно комуникират по съвременен начин.

Друга важна тенденция е интеграцията между дигиталните и физическите преживявания. Разделението между графичен дизайн, дигитален дизайн и пространствен дизайн постепенно губи значение, тъй като проектите все по-често функционират едновременно в различни платформи и контексти.

Име ли нови приоритети в критериите на журито през 2026-а като социално въздействие, устойчивост или културна идентичност?

Основните критерии остават същите: оригиналност, изпълнение, ефективност и цялостно качество на дизайна.

Съвременният дизайн обаче не може да бъде оценяван изолирано от по-широкия контекст, в който съществува. Устойчивостта, достъпността, социалната отговорност и културната релевантност естествено играят все по-важна роля в начина, по който журито оценява цялостната стойност на един проект.



Не въвеждаме отделни идеологически изисквания. По-скоро осъзнаваме, че най-добрият съвременен дизайн често демонстрира разбиране към социалните, екологичните и културните реалности, в които функционира.

Кои са най-големите предизвикателства пред комуникационния дизайн в ерата на AI и автоматизацията?

Най-голямото предизвикателство не е технологично, а човешко. Изкуственият интелект може да генерира изображения, оформления и текст с безпрецедентна скорост, което прави изпълнението по-бързо и по-достъпно от всякога. Това създава риск дизайнът да се превърне в масов продукт, при който техническата изработка сама по себе си вече не е достатъчно значим отличителен фактор.

Затова дизайнерите ще трябва все повече да се фокусират върху онова, което машините трудно могат да възпроизведат: преценка, културно разбиране, емпатия, стратегическо мислене и концептуална дълбочина.

Ще стават все по-важни и нови умения - способността за ефективна работа с AI, за формулиране на идеи чрез език и за насочване на технологиите към смислени резултати.

В много отношения AI може дори да повиши значението на дизайна, вместо да го обезцени. Въпросът вече няма да бъде кой може да създаде нещо, а кой може да създаде нещо смислено, човешко и етично отговорно.

Има ли днес достатъчно пространство за експериментален дизайн, или индустрията става все по-комерсиална и предпазлива?

Абсолютно има място за експерименти, макар че те често приемат различни форми в сравнение с предишните десетилетия.

Много от най-влиятелните развития в дизайна произлизат именно от експериментална работа. Иновацията изисква риск и изследване на нови територии. В същото време икономическият натиск естествено кара бизнеса да търси предвидими резултати.

Най-здравословната дизайн екосистема е тази, която успява да съчетае и двете - комерсиално ефективни решения и експериментални проекти, които движат професията напред. Европа винаги е печелила от този баланс.

Защо избрахте именно София за домакин на Европейските дизайн награди и фестивал 2026?

София беше много естествен избор за нас. Една от основните мисии на Европейския дизайн фестивал е да насочва вниманието към всички части на Европа, а не само към утвърдените креативни столици. Искаме да балансираме между предвидимите дестинации и места, които може да са по-малко познати за много дизайнери, но имат също толкова интересни истории за разказване.

България има динамична креативна общност, която заслужава по-голяма международна видимост, а местният организационен екип демонстрира изключителна отдаденост и професионализъм по време на кандидатурата.

Привлече ни и самата София - град, който съчетава богато културно наследство, динамично градско развитие и все по-уверена съвременна дизайн сцена.

В по-широк план искахме да допринесем за засилването на ролята на Източна Европа в европейския и глобалния разговор за дизайна. Дизайнерите все повече се интересуват от откриването на нови креативни екосистеми, а София предлага именно такава възможност.

В комбинация с партньорството ни със Студио Комплект и съвпадането със срещата на Международният съвет по дизайн за региона, София се превърна в идеалната среща точка за европейската дизайн общност през 2026 г.

Колко важно е за събитието да излиза извън традиционните западноевропейски центрове?

Изключително важно. Творческото качество съществува навсякъде в Европа, а не само в няколко добре познати столици. Нашият пътуващ модел е създаден именно, за да дава видимост на местни дизайн общности, които често остават в сянката на по-големи центрове като Лондон, Амстердам, Стокхолм или Цюрих.

Като провеждаме фестивала в градове като София, Любляна, Талин или Белград, създаваме възможност нови гласове да бъдат чути, а международните посетители да открият различни гледни точки, таланти и начини на мислене.

В много отношения преместването на фестивала е едновременно културно и политическо послание. То затвърждава идеята, че европейската дизайн общност не се определя от няколко доминиращи центъра, а от богатството и разнообразието на своите региони.

Какво могат да очакват посетителите от софийското издание и кои са ключовите акценти от програмата?

Посетителите могат да очакват четири дни, посветени на дизайн, култура и networking в една от най-интересните, разнообразни и цветни европейски столици.

Един от основните акценти ще бъде ED Conference I Talks, конференция, в която местни лектори ще представят българската креативна сцена пред международната публика, а дизайнери от цяла Европа ще обсъждат теми - от типография и брандинг до motion graphics, дигитални преживявания и изложбен дизайн.

Друга голяма атракция ще бъде изложбата „20 европейски комуникационен дизайн“ на Моста на влюбените. Курирана от Студио Комплект, тя събира впечатляващи примери за европейски комуникационен дизайн и изследва влиянието му върху ежедневието, културата и обществото.

Open Studio Visits ще даде възможност на гостите да посетят някои от водещите дизайн студиа в София, да се срещнат с екипите зад проектите и да получат директен поглед към местната креативна екосистема.

И, разбира се, се надяваме посетителите да отделят време да открият самата София. Една от най-големите сили на фестивала е възможността да преживееш един град през очите на неговата творческа общност.

Могат ли Балканите да бъдат следващият креативен регион в Европа?

Определено има такава инерция. Балканите притежават няколко ключови предимства - силни културни идентичности, богати визуални традиции, много добре подготвени творчески професионалисти и все по-силни международни връзки.

Това, което понякога е липсвало, е по-скоро видимост, а не талант.

С навлизането на региона в международните креативни мрежи очаквам да виждаме все по-голямо влияние на балкански дизайнери, агенции и културни институции. Потенциалът е огромен.

Кои теми според Вас ще доминират в европейския дизайн през следващите 5 години?

Темите са много, но бих откроил четири, които лично за мен са особено важни.

Първата е връзката между човешката креативност и изкуствения интелект. Отвъд самата технология, въпросите за етиката, авторството и human-centred дизайна ще стават все по-важни, докато дизайнерите търсят начини AI да допълва, а не да заменя човешкото изразяване.

Втората тема е устойчивостта. От дизайна ще се очаква не само да комуникира екологична и социална отговорност, но и да помага на организациите да превръщат тези ценности в реални действия и дългосрочно положително въздействие.

Третата тема е идентичността. В един все по-глобализиран и автоматизиран свят хората търсят автентичност, смисъл и културна свързаност. Вече наблюдаваме нарастващото значение на вербалната идентичност - езика, tone of voice-а и storytelling-а - като ключова част от брандинга.



И накрая, с усложняването на обществата и нарастването на количеството информация, дизайнерите ще играят все по-важна роля в това да помагат на хората да разбират информацията, да вземат решения и да се ориентират в сложността чрез ефективна визуализация и комуникация.

В крайна сметка бъдещето на европейския дизайн ще бъде определено от способността му да съчетава технологичните иновации с човешките ценности. Това винаги е било една от най-големите сили на Европа.