Президентът Йотова е за Празника на розата в Казанлък

Маслодайната роза е най-красивата емблема на България, каза президентът Илияна Йотова в приветственото си слово в Казанлък, където беше гост на празничното шествие на Царица Роза, което бележи края на 123-тия Празник на розата. Държавният глава подчерта значението на Розовата долина като символ на страната.

Благодаря ви за това, че направихте Казанлък световната столица на розата, каза Йотова. Тя изрази увереност, че броят на гостите от България и чужбина ще продължи да расте.

Йотова отдаде почит на поколенията розопроизводители, предприемачи и общественици, които са допринесли за международната известност на българското розово масло, предава БТА.

„Днес трябва да кажем своето огромно уважение към тези, които започнаха тази традиция, към тези, които прославиха казанлъшката роза на най-големите световни и международни изложения, към тези, които донесоха златна слава на България", каза тя.

Президентът припомни, че именно трудът на поколения българи е превърнал розовото масло в продукт, известен по света като „течното злато на България". В изказването си Йотова насочи вниманието и към обществената отговорност на хората, развивали розопроизводството през годините.

Президентът благодари на жителите на Казанлък за приноса им към утвърждаването на града като световно разпознаваем център на розопроизводството.