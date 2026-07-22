Санкции за държавните служители на Острова, които сбъркат пола на транс колегите си

Според изтекли насоки на Уайтхол, Великобритания, държавните служители ще бъдат дисциплинарно санкциониране, ако не наричат ​​транссексуалните си колеги с предпочитаното от тях име или пол. Документът, изготвен от кабинета и маркиран като "служебна тайна", гласи, че обръщането към колега с грешни местоимения може да доведе до официална санкция, пишат от The Times.

Насоките определят как трябва колегите да се отнасят към транссексуалните държавни служители на работното място и включват известяване на служителите, че "не могат да използват съоръжения с потвърдения от тях пол, които са обозначени като еднополови".

Въпреки това, те също така предупреждават, че "умишленото използване на грешни имена или погрешно определяне на пола, за да се отрече, подиграе или обезсили транс идентичността на дадено лице, е неприемливо и трябва да се разследва като потенциално нарушение".

В тях се казва, че умишленото или преднамерено наричане на някого с името му преди прехода или обръщането към него с неправилен пол може да се дължи на "невродивергентно състояние или проблем с паметта" и това трябва да се установи, преди да се предприемат каквито и да било действия.

Министрите досега отказват да публикуват насоките, които са актуализирани след решението на Върховния съд от миналата година, което уточни, че полът в Закона за равенство се отнася до биологичния пол.

Кабинетът преди това отказа да сподели проекта за политика с The Telegraph. Говорител заяви по това време:

"Съгласно законодателството, както е било при последователните правителства, политиката, която е в процес на разработване, не се публикува, за да се гарантира, че съветите могат да бъдат обсъждани свободно без неоправдан обществен интерес. От министерствата се очаква да актуализират собствените си политики за човешки ресурси и те в момента се преразглеждат. Това ръководство ги подкрепя в това и би било неподходящо да се споделят, докато това продължава."

Това се случва, след като Комисията по благотворителност е казала на благотворителните организации да гарантират, че спазват закона и да не чакат нови насоки от регулатора. Някои благотворителни организации не бяха актуализирали политиките си преди публикуването на кодекса за поведение от Комисията за равенство и права на човека, който трябва да влезе в сила на 5 август.

Комисията ще изготви отделно свои собствени насоки за това как благотворителните организации трябва да реагират, но заяви във вторник:

"Благотворителните организации не е необходимо да чакат насоките на Комисията, за да се съобразят със закона и кодекса. Отговорност на попечителите е да гарантират, че тяхната благотворителна организация е в съответствие […] и неразумните забавяния в предприемането на стъпки за спазване на изискванията могат да се считат за нарушение на тези отговорности."

Кодексът за добри практики, който обхваща Англия, Шотландия и Уелс и беше публикуван в проект през май, потвърди, че дадена услуга трябва да се използва въз основа на биологичния пол, за да бъде класифицирана като еднополова съгласно Закона за равенство, съгласно решението на Върховния съд. Това означава, че тоалетните, съблекалните, болничните отделения и приютите за еднополови хора трябва да се използват въз основа на рождения пол на лицето, а не на пола, с който то се идентифицира.

Предполага се, че унисекс услуги, като например самостоятелни заключващи се кабинки, биха могли да осигурят тоалетни и съблекални за всички, като в кодекса се отбелязва, че би било "много малко вероятно да бъде пропорционално да се постави транс човек в положение, в което няма услуга, която му е позволено да използва".

Организацията "За жените Шотландия", която стоеше зад делото във Върховния съд, вече заяви:

"Важно е да се помни, че кодексът не представлява промяна в закона, а само практическа помощ за прилагането му. Ако фирмите са спазвали закона, не би трябвало да има нужда от големи промени."

Но говорител на Trans+ Solidarity Alliance описа насоките като "неработещи" и каза, че може "да доведе до широко разпространена вреда за транс хората и тези, които не се съобразяват с половите стереотипи, и да постави бизнеса и благотворителните организации в кръстосания огън на безкрайни съдебни спорове".