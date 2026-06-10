Приятелите на Джей Ло се надяват тя да даде шанс на Брет Голдстин

Отново се заговори за химията между Брет Голдстин и Дженифър Лопес. 56-годишната актриса и певица и 45-годишният актьор участват заедно в новата романтична комедия на Netflix - "Office Romance". И от пролетта на 2025 г. има слухове, че са двойка.

Сега се казва, че в момента двамата не се срещат, но определено има химия.

"Тя и Брет имат страхотна химия и това направи работенето заедно на снимачната площадка лесно и приятно. Беше незабавна химия - от първото им обаждане за проекта. Тя мисли, че той е невероятно чаровен, талантлив и просто наистина добро момче.", коментира източник на "Us Weekly".

Сега няма "нищо романтично, което да се случва между тях, освен флирт". Но приятелите на Джей Ло смятат, че Брет е много добър избор.

"Приятелите на Джен се шегуват с нея, че тя трябва да му даде шанс, защото те смятат, че той чудесно ще ѝ подхожда", обясни още източникът.

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