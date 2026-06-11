Праисторическият човек е опитомил кучето преди 15 800 години

Археолози и генетици са идентифицирали едни от най-ранните потвърдени домашни кучета в света на два праисторически обекта в Централна Турция, като откритието дава нова представа за произхода и разпространението на кучетата в Европа, съобщава уебсайтът „Heritage Daily“.

Изследването се фокусира върху обектите

Пънарбашъ и Бончуклу в Анадола

Разкопките се ръководят от проф. Дъглас Бейрд от Университета в Ливърпул заедно с международен екип учени, предава БГНЕС.

В Пънарбашъ са открити останки от кученца, датирани отпреди около 15 800 години, като за първи път са потвърдени чрез анализ на древна ядрена ДНК. Това ги прави най-старите директно генетично идентифицирани домашни кучета до момента.

Това е краят на последната ледникова епоха и много преди появата на земеделието.

Селището е било обитавано от мобилни ловци-събирачи през късния епипалеолит. Археологическите данни показват, че животните са

живели в непосредствена близост до хората и са били погребвани

по начин, който предполага ритуално и емоционално значение.

Според проф. Бейрд доказателствата ясно показват, че кучетата са били близки спътници на хората още в ранните етапи на опитомяването. В някои случаи те са били погребвани по начин, сходен с човешките погребения, което подсказва специален статут.

Изотопен анализ показва, че кучетата са се хранели с големи количества риба – основна част от човешката диета в региона, което допълнително подкрепя тезата за тясна връзка между хора и животни. Смята се, че те са участвали в лов и защита на общностите,

живеещи сред хищници като вълци и леопарди

Генетични сравнения, извършени от учени от няколко европейски институции, показват изненадващо сходство между кучетата от Турция и други древни находки от Великобритания, Германия, Италия и Швейцария. Това предполага бързо разпространение на домашните кучета из Европа и Анадола в рамките на няколко века.

Второ изследване от близкото селище Бончуклу, датирано около 9000 г. пр.н.е., показва, че кучетата са били неразделна част и от ранните земеделски общности.

Там те са били погребвани заедно с хора,

което подчертава значението им в социалния и ритуалния живот.

Учените смятат, че животните са изпълнявали различни функции – от помощ при лов до охрана и вероятно ранно пастирство. Освен това изследването показва, че когато ранните земеделци се разпространяват в Европа, те пренасят със себе си и анатолийски кучета, които по-късно се смесват с местните популации.

Според учените тези резултати подчертават не само древния произход на кучетата като домашни животни, но и тяхната изключителна способност да се адаптират и интегрират в различни човешки общества през праисторията.