Цветът на лято 2026 е чили червено

Нов сезон, нови тенденции. С идването на разгара на лятото вече забелязваме, че един цвят напълно владее сезона.

И не би трябвало да сме изненадани, той е горещ и пикантен, ярък, зноен и жарък - като самия летен сезон. Говорим за червено чили, съобщават от британското издание на "Cosmopolitan".

Това лютиво, ярко, пламтящо червено ни превзема именно, когато температурите стават най-високи, когато слънчевите лъчи са най-горещи и усещаме пика на лятото. И внася щипка пикантност в гардероба ни.

Живото, ярко и искрящо червено може да издигне дори най-обикновеното облекло на друго ниво.

В момента хит са всякакви дрехи в този нюанс - дълги поли балон, къси червени поли, дълги и широки червени чили панталони, поли със средна дължина, къси панталонки в ярко червено, червени ризи, широки тениски, кроп топове, потничета, елегантни блузи, елечета и т.н. Разбира се, червените рокли са вечна класика.

Цветът е смел, игрив, динамичен и с него веднага изпъквате.

Много модерни сега са овърсайз дрехите в чили червено - панталони и поли тип балон, широки ризи и тениски в този цвят. Те изглеждат забавно, правят ви лъчезарни и готови за приключения.

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