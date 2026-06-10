Долнищата с кантове превземат сезона

През топлите месеци залагаме основно на завърналите се от известно време капри панталони, на панталони от лен, на къси дънкови гащи или на широки поли, които държат прохладно. Но до края на пролетта и през лятото хит стават един друг вид долнища, които са завръщане от 90-те години.

Става дума за спортни панталони, които са с кантове отстрани, съобщават от британското издание на "Cosmopolitan".

Не бива да сте изненадани. Горпкор стилът и спортният лукс ни владеят вече от над 2 години. Това значи, че са модерни анцузи, анцугови долнища с кант, спортни клинове, суичери с качулки, спортни якета, ветровки, впити и широки спортни горнища, бейзболни шапки.

Така че - не е чудно, че сега именно широките панталони и анцуговите долнища с кант са навсякъде. Естествено, използват се най-често за спорт, лежерни разходки в парка, ходене до магазина или на планина.

Но вече има и леко по-елегантни, стилни версии на панталоните с кантове, така че много дами започват да залагат на тях и за офиса, кафе, ресторант, кино, шопинг в моловете и т.н. Дори често ги комбинират с официални горнища - блейзъри, сака, ризи.

Дънките ще са вечна класика, но анцузите и широките панталони с кантове са една по-комфортна тяхна алтернатива. С тях ви е свободно, прохладно и изглеждате шик.

Модни икони, като Хейли Бийбър и Зоуи Кравиц, вече редовно залагат на такъв тип долнища.

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