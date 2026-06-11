5 дизайнерски трика за по-голям хол

Правилният декор може да направи всяка стая да изглежда по-голяма, а в следващите редове ще откриете няколко ценни съвета, особено когато става въпрос за стаята, в която вероятно прекарвате най-много време (разбира се, след кухнята): хола. Кои са те?

Намерете точната масичка за кафе

Всяка всекидневна се нуждае от масичка за кафе, разбира се, но в малко пространство е добре да преосмислите как тя може да изпълнява множество функции – две тапицирани масички за кафе могат да бъдат използвани и като табуретки и допълнителни места за сядане.

Помислете за светъл и просторен вид

Светлият и просторен подход към декора може да направи всяко пространство да изглежда по-голямо, а започването с боядисване на стените и тавана на стаята в светъл цвят е чудесна първа стъпка към постигането му. Можете да изберете бяло с цвят на черупка на яйце за тавана, за да отразява светлината из стаята, след което да пренесете нюанса към секцията за стаята. Елементи от синьо-бели текстилни изделия внасят цвят и живи шарки в пространството.

Източник: 5 дизайнерски трика, за да направите холът два пъти по-голям