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10 модни must-have за това лято

Ето какво да добавите към гардероба си

11.06.2026 | 20:17 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Летният капсулен гардероб ви позволява да правите безброй комбинации с по-малко дрехи. Тези десет основни елемента формират „гръбнака“ на шикозния, безкрайно разнообразен летен гардероб. Инвестирайте в най-доброто качество, което можете да си позволите, и ще се справите с лекота с всяко лятно събитие. Вижте какво да изберете:

Ленена риза

Широка, леко овърсайз бяла или телесен цвят ленена риза е неофициалната униформа на лятото! Тя се носи отворена върху бански, наполовина пъхната в панталони с висока талия, завързана на талията върху рокля или закопчана като леко яке във ветровита вечер. Търсете тежък, предварително изпран лен, който се мачка елегантно, но не изглежда смачкан.

Бяла памучна рокля миди

Нищо не изразява непринудена лятна женственост така, както бяла памучна рокля. Дължината миди я прави достатъчно семпла, но и достатъчно ефирна за плажа.

Изберете стил с интересни детайли – бухнали ръкави, бродирани връзки, многоетажни плисета – но избягвайте прекалено прозрачни елементи. Тази рокля се съчетава с равни сандали през деня и еспадрили на ток вечер. Добавете златни бижута и ще получите ефектен аутфит за всеки случай. 

Широки панталони

Вталените панталони с висока талия и широки крачоли са истинско съкровище в жегата. Те предпазват краката ви от слънцето, изглеждат стилно, подходящи са за работа и са много удобни. Носете ги с прилепнал потник за подходящо офис облекло или с копринена риза за изискана лятна вечеря.

Източник: 10 неща, които са абсолютен must-have за това лято

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