IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 99

Шакира: Наричам синовете си Waka деца

Родили се заради Световното през 2010 г.

11.06.2026 | 19:27 ч. 4
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Шакира сподели, че има лична връзка със Световните първенства по футбол.

Синовете на 49-годишната певица са родени заради Мондиал 2010 и песента ѝ "Waka Waka", която беше химн на онова Световно. Изпълнителката написа официалната песен на турнира през 2010 г. и така се запозна с футболната звезда Жерар Пике, който впоследствие стана баща на децата ѝ.

Двамата започнаха романтична връзка покрай Мондиала и имат син Милан на 13 г. и син Саша на 11 г. Футболистът и Шакира се разделиха през 2022 г. Но певицата винаги ще има хубави спомени от своята песен и онова първенство.

"Затова наричам децата си Waka деца; мисля, че те се родиха заради тази песен. Тази песен ме заведе на Световното първенство, Световното първенство имаше важно влияние върху живота ми, и те бяха родени - най-хубавото нещо, което ми се е случвало.", сподели звездата пред списание "People".

Милан и Саша вървят по стъпките на известните си родители.

Какво разказа тя за тях четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

звезди Шакира синове световно първенство по футбол Мондиал 2010 Жерар Пике
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem