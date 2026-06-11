Шакира: Наричам синовете си Waka деца

Шакира сподели, че има лична връзка със Световните първенства по футбол.

Синовете на 49-годишната певица са родени заради Мондиал 2010 и песента ѝ "Waka Waka", която беше химн на онова Световно. Изпълнителката написа официалната песен на турнира през 2010 г. и така се запозна с футболната звезда Жерар Пике, който впоследствие стана баща на децата ѝ.

Двамата започнаха романтична връзка покрай Мондиала и имат син Милан на 13 г. и син Саша на 11 г. Футболистът и Шакира се разделиха през 2022 г. Но певицата винаги ще има хубави спомени от своята песен и онова първенство.

"Затова наричам децата си Waka деца; мисля, че те се родиха заради тази песен. Тази песен ме заведе на Световното първенство, Световното първенство имаше важно влияние върху живота ми, и те бяха родени - най-хубавото нещо, което ми се е случвало.", сподели звездата пред списание "People".

Милан и Саша вървят по стъпките на известните си родители.

Какво разказа тя за тях четете в teenproblem.net