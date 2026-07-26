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Никола Цолов е лидер във Формула 2 след седмо място в Унгария

Състезателят стартира от 12-та позиция

26.07.2026 | 14:56 ч. 5
Никола Цолов е лидер във Формула 2 след седмо място в Унгария

Никола Цолов записа поредно силно представяне във Формула 2, след като завърши на седмо място в основното състезание за Гран при на Унгария. Българският пилот се движеше уверено през цялата надпревара на пистата “Хунгароринг“ и успя да финишира в зоната на точките, добавяйки ценен актив към актива си в шампионата. 

Авансът на българина на върха в генералното класиране пред преследвача му Габриеле Мини е 20 точки. 

Съотборникът на Никола Цолов - Ноел Леон, спечели състезанието за Голямата награда на Унгария . Втори се нареди Куш Майни, а трети остана Рафа Камара. 

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Цолов стартира от 12-та позиция след като беше наказан с пет места назад на стартовата решетка заради инцидента със Себастиан Монтоя в съботния спринт. 

Още в началните обиколки пилотът на Кампос започна да печели позиции, въпреки че използваше гуми със средна твърдост, докато повечето му преки конкуренти стартираха със софт. 

С добра стратегия и стабилно темпо Цолов постепенно се изкачи в класирането, като дори поведе колоната за кратко преди задължителното си влизане в бокса.

След смяната на гумите българинът се върна на трасето извън топ 10, но в заключителните обиколки отново демонстрира скорост. Той изпревари Габриеле Мини, а в края се възползва и от проблемите на Джошуа Дюрксен, за да си осигури седмото място. / БГНЕС

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Тагове:

Никола Цолов Формула 2 лидер състезания Хунгароринг
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