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Сигнал за голям брой мъртви делфини по морето ни

Видеото беше публикувано в социалните мрежи

26.07.2026 | 16:02 ч. 10
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Сигнал за голям брой мъртви делфини по българското Черноморие беше публикуван в социалните мрежи.

По думите на автора на публикацията на брега са открити най-малко 11 мъртви делфинчета, като се предполага, че в района може да има и още.

Според изложената информация вероятната причина за смъртта им е заплитане в бракониерски рибарски мрежи.

В публикацията се твърди, че около седмица по-рано в района е имало множество нерегламентирано поставени мрежи, а след изваждането им мъртвите животни са били изхвърлени на брега.

Случаят предизвика множество реакции в социалните мрежи и отново постави въпроса за контрола върху незаконния риболов и опазването на защитените морски бозайници в Черно море.

Авторът на сигнала призова компетентните институции да извършат проверка и да установят причините за смъртта на делфините, както и дали става дума за нарушение на действащото законодателство.

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