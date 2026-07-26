За 48 часа: Кувейт отвори отново граничния пункт "Абдали“ с Ирак

Кувейт официално обяви, че ще отвори отново граничния пункт "Абдали“ на границата с Ирак в рамките на следващите 48 часа. Това е поредна стъпка в усилията на двете страни да засилят сътрудничеството в сферата на сигурността и да улеснят преминаването през общата граница, съобщават медиите в Близкия изток.

Съобщението беше направено в събота от кувейтския министър на вътрешните работи Фахад ал-Юсеф по време на официално посещение в южната иракска провинция Басра, където той даде съвместна пресконференция с губернатора на Басра Асаад ал-Ейдани.

Ал-Юсеф заяви, че отношенията между Кувейт и Ирак се градят върху "братство и тясно сътрудничество“, като подчерта ангажимента на двете правителства да не позволят на която и да е страна да подкопае дългогодишните им връзки.

Той потвърди, че граничният пункт "Абдали“ ще отвори врати до 48 часа, определяйки го като стратегически важен вход, тъй като служи като ключов сухопътен транспортен коридор, свързан директно с иракския граничен пункт "Сафван“ в провинция Басра.

Кувейтският министър отбеляза също, че посещението му в Басра няма да бъде последното, като посочи, че се планират бъдещи взаимни визити и продължаваща координация за засилване на сътрудничеството в сигурността и обмена на информация между двете страни.

Според Ал-Юсеф повторното отваряне отразява по-широки усилия за разширяване на сътрудничеството, особено по въпроси, свързани с управлението на границите и сигурността – по начин, който обслужва общите интереси както на Кувейт, така и на Ирак.

От своя страна, губернаторът на Басра Асаад ал-Ейдани заяви, че срещата е била фокусирана върху повишаване на нивото на двустранното сътрудничество в сферата на сигурността между двете съседни държави.

Ал-Ейдани добави, че Ирак се надява подобни стъпки да изпратят послание за спокойствие и мир към страните от Персийския залив, като подчерта ангажимента на Багдад към запазване на дългосрочната регионална стабилност.

Той също така потвърди, че съвместната координация между иракските и кувейтските власти ще продължи, за да се укрепят двустранните отношения и да се насърчат взаимните интереси на двете нации.