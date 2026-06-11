Синът на Андре Агаси и Щефи Граф стана неочаквана звезда на „Ролан Гарос“

Джейдън, привлекателният 24-годишен син на Андре Агаси, става неочаквана звезда на „Ролан Гарос“.

Тенис легендата посрещна сина си Джейдън Гил Агаси и дъщеря си Джаз Ел Агаси, заедно със съпругата си и шампионка по тенис Щефи Граф

Синът на Андре и Щефи рядко може да бъде видян публично, но скорошната му поява доказа, че той е доста по-висок от баща си.

Андре и Джейдън се появиха заедно на Откритото първенство на Франция на 5 юни. Звездният наследник носеше тъмносин костюм, докато Андре беше с бяла тениска, сиви панталони и черни маратонки. Тенис легендата се наслади на специален момент със сина си, докато гледаха мъжкия полуфинал на турнира в Париж.

Джейдън не е тръгнал по стъпките на баща си в тениса и никой от атлетичните му родители никога не е оказвал натиск върху него да става тенисист или спортист като цяло.

Андре разкрива в автобиографията си „Открито първенство“, че баща му е бил изключително строг с него по отношение на тренировките му, докато е растял. „Баща ми ми крещеше да правя всичко по два пъти, понякога по три пъти, понякога по 10 пъти; „По-силно“, казваше той, „по-силно. Удряй по-рано. [Псуваше]“, призна той.