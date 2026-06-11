Вижте дома от конопени тухли на Зак Ефрон, който тайно живее в Австралия

Зак Ефрон тайно живее в Австралия и е започнал да си строи „конопена къща“ за 2 милиона долара.

Амбициозните планове на актьора са да си направи уникален устойчив австралийски дом и всичко се движи с пълна пара.

38-годишната звезда от „Училищен мюзикъл“ тайно живее в крайбрежния град Байрън Бей в Нов Южен Уелс, докато наблюдава строителството, разкрива Daily Mail.

Нови изображения разкриват строителни материали и дизайнерски концепции, които се разработват за обширната резиденция на холивудската звезда в Нов Южен Уелс.

Дългоочакваният проект на Ефрон Futurecave изглежда е навлязъл в значителна нова фаза, като екологичният дизайнер Джуст Бакър наскоро сподели новини от зад кулисите на строителството.

Само преди четири седмици Джуст потвърди, че проектът е получил официално одобрение и е готов да започне, заедно със снимка на холивудската звезда.

„Развълнуван съм да започна работа по къщата на Зак!“, написа той в Instagram на 9 май.

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Източник: Tialoto.bg