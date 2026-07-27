Украйна отчита най-голям брой цивилни жертви от 2022 г. насам

Според правителствени данни, през този месец Украйна е регистрирала най-голям брой цивилни жертви във войната с Русия от повече от четири години насам, съобщава CNN.

При руските атаки през месеца са загинали най-малко 377 цивилни, а 2129 са ранени, което го прави най-смъртоносния месец от войната от април 2022 година насам.

Нападенията през този месец включват голям брой балистични ракети, които са трудни за прехващане, като на няколко пъти е била атакувана украинската столица Киев.

По думите на украинския президент Володимир Зеленски, през последната седмица Русия е използвала близо 1700 дрона, над 1630 управляеми авиационни бомби и повече от 50 балистични ракети.

"Трябва да осуетим руския залог на балистичния терор“, каза Зеленски в публикация в X през уикенда и добави:

"В момента всяка ракета прехващач буквално помага за спасяването на човешки живот, стига да се намира тук, в украинските системи, а не в складовете на нашите партньори“, добави той.

В потвърждение на думите на украинския лидер, местните власти съобщиха, че 10-годишно дете и възрастен човек са загинали, а други трима души са ранени при руска атака с дрон срещу супермаркет в Чернигов в неделя.

Зеленски многократно е призовавал за предоставяне на още системи "Пейтриът“ и други средства за противовъздушна отбрана, способни да прехващат балистични ракети.

През последната седмица Украйна продължи кампанията си с дронове и ракети срещу руската енергийна инфраструктура, като взе на прицел няколко петролни рафинерии. В резултат на тази кампания Русия удължи забраната за износ на дизелово гориво до края на годината.