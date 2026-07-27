Съпругата Дмитрий Песков оспорва в съда наложените ѝ от ЕС санкции

Татяна Навка, съпруга на говорителя на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков, е предприела правни действия с цел отмяна на наложените ѝ от Европейския съюз санкции заради войната в Украйна, сочат данни, публикувани на уебсайт на ЕС, съобщава Ройтерс.

Навка, бивша олимпийска шампионка по фигурно пързаляне, беше включена в санкционния списък на ЕС през юни 2022 г., насочен срещу лица заради действията на Москва в Украйна. В същия списък бяха включени и дъщерята на Песков - Елизавета, както и синът му Николай.

Бркюсел отговори, че санкциите, които включват забрана за пътуване до ЕС и финансови ограничения, са наложени "по отношение на действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна“.

Подробности, публикувани на уебсайта на ЕС EUR-Lex, показват, че 51-годишната Навка, която е родена в Съветска Украйна, но е руска гражданка, сега се стреми да отмени санкциите срещу нея чрез Европейския съд.

В съдебната молба Навка твърди, че причината за ограниченията срещу нея не е била правилно посочена, че са допуснати грешки в правото и фактическата оценка и че ЕС не е успял да докаже достатъчна връзка между нея и заявената цел на санкциите си.

Навка търси обезщетение от Съвета на Европейския съюз за материални щети и за щети на репутацията ѝ, както и други нематериални щети на обща стойност малко над 2 милиона евро, показва същият документ.

Санкциите срещу Навка бяха въведени през 2022 г. след началото на пълномащабната война в Украйна.

Песков и Навка се запознанаха през 2010 г., а през 2014 г. се ражда дъщеря им Надежда. Година по-късно двойката сключва брак в луксозен хотел в Сочи. Списание Forbes определи Песков и Навка като едно от най-богатите семейства в Кремъл. Разходите на семейството многократно са били обект на разследвания от Фонда за борба с корупцията на Алексей Навални.

Самият Песков обяснява покупките на скъпи имоти и разходите за почивки с високите доходи на съпругата си, припомня Moscow Times.

Друга официална база данни на ЕС показва, че Екатерина Игнатова, съпруга на Сергей Чемезов, ръководител на държавната отбранително-промишлена корпорация "Ростех“, се стреми да отмени санкциите на ЕС срещу нея по същия правен път.