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Актрисата Кина Дашева почина на 92-годишна възраст

За кончината съобщи сина й Андрей Слабаков

07.06.2026 | 18:00 ч. 0
Снимка: Андрей Слабаков, фейсбук

Снимка: Андрей Слабаков, фейсбук

Актрисата Кина Дашева почина на 92-годишна възраст, съобщи в профила си във Фейсбук синът ѝ Андрей Слабаков. 

„На 92 години и 7 месеца почина майка ми Кина Дашева. Сбогом, мамо!", написа режисьорът. Тя е втората съпруга на актьора Петър Слабаков.

Кина Дашева е участвала във филмите „Пленено ято“ (1962), „Веригата“ (1964), „Всичко е любов“ (1979), „Бяла магия“ (1982), „Опасен чар“ (1984), „Мечтатели“ (1987), „Маргарит и Маргарита“ (1989), „Адио, Рио“ (1989), както и в телевизионната новела „Неда“ (1982).

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Тагове:

Кина Дашева почина 92-годишна възраст
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