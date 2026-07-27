Откриха 300 неизбухнали бомби под бивше летище в Атина

Около 300 неизбухнали бомби от Втората световна война, горивни замърсявания и опасни материали, включително азбест, са открити при мащабното почистване на територията на бившото международно летище "Елинико" в Атина.

В южното предградие на гръцката столица в момента се реализира един от най-големите проекти за градско обновяване в Европа. Многомилионната операция по рекултивация на почвата е задължителна стъпка преди началото на основните инфраструктурни дейности, съобщава "Катимерини".

По данни на компанията инвеститор Lamda Development досега от почвата и подпочвените води са извлечени около 270 тона нефтопродукти. Сред тях има авиационно гориво, дизел и бензин.

Замърсяването се е натрупвало в продължение на десетилетия заради течове от горивни съоръжения, както и вследствие на дейността на бившата американска военна база. Тя е функционирала отделно от гражданското летище до 1993 г.

Стотици авиационни бомби под терена

Особено внимание предизвика откриването на стотиците авиационни бомби. Те са били безопасно извадени и обезвредени от специализиран сапьорски батальон на гръцката армия.

Опасните находки са свързани с историята на района по време на германската окупация. Тогава съоръжението е използвано като военна база и заради стратегическото си значение е било подложено на масирани бомбардировки от съюзническите сили.

Теренът ще бъде напълно преобразен

Екологичното почистване се извършва от специализиран персонал и с помощта на съвременни методи за филтрация. Само през 2025 г. са обработени 52 000 куб. м замърсени подпочвени води.

Успешната рекултивация ще отвори пътя към пълното преобразяване на терена, който обхваща 6200 декара. Върху него предстои да бъдат изградени жилищни комплекси, хотели, търговски зони, спортни съоръжения и огромен столичен парк, пише БГНЕС.